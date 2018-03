Clinique führt einen freiwilligen Rückruf des Produkts Anti-Blemish Solutions All-Over Clearing Treatmentder Charge BA3 von Verbrauchern in Europa und dem Nahen Osten

Paris (ots/PRNewswire) - Clinique Laboratories Limited ("Clinique") kündigte heute einen freiwillige Produktrückruf in Europa und Nahen Osten hinsichtlich einer einzelnen Charge des Anti-Blemish Solutions All-Over Clearing Treatment an, nachdem Clinique festgestellt hatte, dass diese Charge mit einer abweichenden Rezeptur befüllt worden war und die aufgeführten Inhaltsstoffe und weiteren Informationen auf der Verpackung nicht mit dem in der Tube enthaltenen Produkt übereinstimmen. Bei der betroffenen Charge handelt es sich um die Charge BA3, die seit Mitte Oktober 2013 im Einzelhandel und in Parfümerien erhältlich ist. Die Chargennummer (BA3) ist auf der Unterseite der Verpackung oder im Tubenfalz abgedruckt (siehe unten). Es sind keine weiteren Clinique-Produkte oder Chargen des Anti-Blemish Solutions All-Over Clearing Treatment betroffen. Clinique ruft lediglich Charge BA3 des Anti-Blemish Solutions All-Over Clearing Treatment von allen Personen zurück, die dieses Produkt gekauft oder auf andere Weise erhalten haben. Die betroffene Charge wurde in den folgenden Ländern verkauft: Andorra, Bahrain, Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Kuwait, Lettland, Libanon, Litauen, Luxemburg, Mauritius, Niederlande, Österreich, Polen, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern.

Eine von Clinique durchgeführte Untersuchung hat gezeigt, dass die Anwendung des Produkts unter normalen Umständen nicht mit Risiken verbunden sein sollte, jedoch für Verbraucher ein geringes Risiko allergischer Reaktionen oder Irritationen bergen könnte, da die aufgeführten Inhaltsstoffe und sonstigen Informationen auf der Verpackung nicht mit dem in der Tube enthaltenen Produkt übereinstimmen.

Dieser Rückruf betrifft ausschliesslich die Charge BA3 des Produkts Clinique Anti-Blemish Solutions All-Over Clearing Treatment. Verbraucher, die ein Produkt mit der Chargennummer BA3 erworben haben, sollten dieses Produkt nicht mehr verwenden und es umgehend entsorgen oder zurückgeben. Verbraucher erhalten eine Kaufpreisrückerstattung in voller Höhe oder ein Austauschprodukt, wenn sie das Produkt zurückgeben oder am Ort des Kaufs einen Beleg vorlegen, oder indem sie Clinique unter Verwendung der folgenden Kontaktinformationen in ihrem jeweiligen Land kontaktieren:

Deutschland Tel. 0800 6647 805; Email:

consumercare-de@gcc.clinique.com.

Weitere Informationen sind auf der Website von Clinique unter http://www.clinique.com verfügbar.

