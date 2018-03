Armin Assinger präsentiert: "Die Promi-Millionenshow für Licht ins Dunkel" am 2. Dezember in ORF 2

Christina Stürmer, Stephan Eberharter, Harry Prünster und Michael Ostrowski testen ihr Wissen

Wien (OTS) - "Ich bin überhaupt kein Zocker, ich bin nie ein Spieler gewesen - wenn ich was nicht weiß, dann höre ich lieber auf, denn 'Licht ins Dunkel' braucht jeden Cent", erklärt Harry Prünster im Vorfeld der "Promi-Millionenshow". Am "Licht ins Dunkel"-Aktionstag, am Montag, dem 2. Dezember 2013, stellt er gemeinsam mit Christina Stürmer, Stephan Eberharter und Michael Ostrowski bei Armin Assinger sein Wissen um 20.15 Uhr in ORF 2 auf die Probe und versucht für "Licht ins Dunkel" bis zu 75.000 Euro zu erspielen. Die Gewinne werden diesmal von SPAR Österreich zur Verfügung gestellt.

Vier Prominente spielen für "Licht ins Dunkel"

"Bisher ist es sich terminlich noch nie ausgegangen, bei der "Promi-Millionenshow" mitzumachen - und diesmal hat es geklappt und ich habe gerne zugesagt. Mit der Angst sich zu blamieren muss man einfach leben - und wenn man gerne auf der Bühne steht, muss man auch mutig sein. Leicht sind nur die Fragen, auf die man die Antwort weiß", verrät Harry Prünster kurz vor der Aufzeichnung. Christina Stürmers Ziel für die Show: "Also bis zur zweiten Gewinnstufe - das sind 10.000 Euro - würde ich schon gerne kommen. Ich glaube schon, dass ich viel weiß, aber das kommt halt immer auf das Wissensgebiet an. Bitter ist es nur, wenn die Frage für alle klar ist und ich dann da sitze und für mich gar nichts klar ist."

Stephan Eberharter wurde von Armin Assinger in Schladming "angeworben": "Ich habe mich nach meiner aktiven Karriere ein wenig zurückgezogen und wollte eigentlich nie mitmachen. Heuer habe ich Armin bei der WM in Schladming getroffen und wir waren in einer netten Gruppe beieinander - wie er dann gefragt hat 'magst nicht einmal kommen?', hab ich Okay gesagt." Auch Michael Ostrowski wurde von Armin Assinger direkt eingeladen: "Ich habe Armin im September zufällig bei der ORF-Programmpräsentation getroffen - er hat dann gesagt 'und bist dabei?' - und ich habe spontan geantwortet 'ja, ich bin dabei'."

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage lang auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Der Fragenbaum zur "Promi-Millionenshow"

Auch bei der ORF-"Promi-Millionenshow" umfasst der Fragenbaum wieder 15 knifflige Wissensfragen aus verschiedenen Gebieten und reicht bis zur 75.000-Euro-Frage. Insgesamt könnten die vier Kandidaten somit 300.000 Euro für "Licht ins Dunkel" erspielen. Als Unterstützung stehen den Promis wie gewohnt der 50:50-Joker, die Frage an das Publikum und der Telefonjoker zur Verfügung.

Frage 1: 100 Euro

Frage 2: 200 Euro

Frage 3: 300 Euro

Frage 4: 400 Euro

Frage 5: 500 Euro

Frage 6: 1.000 Euro

Frage 7: 2.000 Euro

Frage 8: 4.000 Euro

Frage 9: 6.000 Euro

Frage 10: 10.000 Euro

Frage 11: 15.000 Euro

Frage 12: 25.000 Euro

Frage 13: 35.000 Euro

Frage 14: 50.000 Euro

Frage 15: 75.000 Euro

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at