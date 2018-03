ÖVP - T E R M I N E

MONTAG, 2. Dezember 2013 16:30 BM Mag. Johanna Mikl-Leitner und Bundesleiterin der ÖVP Frauen Abg.z.NR Bgm. Dorothea Schittenhelm bei der Ausstellung "Silent Witnesses – Stumme Zeuginnen" anlässlich der internationalen Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" (Parlament, 1017 Wien) 18:00 Literaturpreisverleihung "Ohrenschmaus 2013" mit ÖVP-Sprecher für Menschen mit Behinderung, Dr. Franz-Joseph Huainigg, (Arena 21, Museumsquartier 1, 1070 Wien) DIENSTAG, 3. Dezember 2013 08:30 Ministerrat (Parlament, 1017 Wien) 10:15 Sondersitzung des Nationalrates (Parlament, 1017 Wien) 16:00 Bundesrat-EU-Ausschuss (Parlament, 1017 Wien) 16:30 NR-Präs.i.R. Dr. Andreas Khol bei der DVD-Präsentation "Österreich II" von Hugo Portisch und Sepp Riff (Parlament 1017 Wien) 19:00 Der 2. Nationalratspräsidenten Karlheinz Kopf beim Empfang anlässlich der Wahl des neuen Präsidenten der Wirtschaftskammer Salzburg (Kleßheim 2, 5071 Salzburg Wals-Siezenheim) MITTWOCH, 4. Dezember 2013 16:00 StS Dr. Reinhold Lopatka nimmt bei der Verleihung des "Großen Goldenen Ehrenzeichens" des Landes Steiermarks an BM a.D. NAbg. a.D. Dr. Martin Bartenstein teil (Grazer Burg, Weißer Saal, Hofgasse 15, 8010 Graz) 18:00 Vortrag von MEP Elisabeth Köstinger bei der "Bezirksbauernratskonferenz" (Bezirksbauernkammer, Raiffeisenplatz 1, 2020 Hollabrunn) DONNERSTAG, 5. Dezember 2013 09:00 Bundessrat (Parlament, 1017 Wien) 10:00 Pressegespräch mit MEP Elisabeth Köstinger und Obmann der NÖ Christbaumbauern Franz Raith mit anschließender Eröffnung der Christbaumsaison (Christbaumhof Raith, Rodingersdorf 49, 3751 Rodingersdorf) VK BM Dr. Michael Spindelegger beim OSZE-Ministertreffen (Kiew/Ukraine) FREITAG, 6. Dezember 2013 19:00 EP-Vizepräsident MEP Mag. Othmar Karas beim "7. Mediengipfel am Arlberg – Auslandskorrespondent diskutieren in Lech" mit anschließender Podiumsdiskussion zum Thema "Zur aktuellen politischen Situation in Europa – Europa New Generation?" (Hotel Post, 6764 Lech am Arlberg) BM Dr. Reinhold Mitterlehner nimmt am Medien-Gipfel 2013 "Europa ohne Arbeit – Viel Arbeit für Europa" teil (6764 Lech am Arlberg) bis 7.12. BM Dr. Beatrix Karl beim Rat Justiz und Inneres (Brüssel)

