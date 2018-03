SPÖ-Termine von 2. Dezember bis 8. Dezember 2013

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 2. Dezember 2013:

11.00 Uhr Verteidigungsminister Gerald Klug und Bildungsministerin Claudia Schmied besuchen ein Gastspiel des Ensembles Schlüterwerke der Oper "Der Kaiser von Atlantis" des im KZ Theresienstadt inhaftierten Komponisten Viktor Ullmann, in der Regie von Markus Kupferblum (Maria Theresien-Kaserne, Am Fasangarten 2, 1130 Wien).

11.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer lädt gemeinsam mit dem Kuratorium für Journalistenausbildung zur Festveranstaltung "35 Jahre Kuratorium für Journalistenausbildung" (Palais Epstein).

12.30 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr spricht im Rahmen des Wiener Aids Tages zu "HIV/AIDS & Diskriminierung im österreichischen Recht" und nimmt an einer Diskussion (um 16.30 Uhr) zum Thema "Diskriminierung entgegenwirken" teil (Hauptbücherei, Urban-Loritz Platz 2a, 1070 Wien).

16.30 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer lädt gemeinsam mit den Frauen- und Gleichbehandlungssprecherinnen der Parlamentsfraktionen anlässlich der internationalen Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" zur Präsentation der Ausstellung "SILENT WITNESSES - STUMME ZEUGINNEN" Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek spricht Grußworte (Abgeordneten-Sprechzimmer des Parlaments, 1010 Wien).

DIENSTAG, 3. Dezember 2013:

8.30 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

10.15 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer eröffnet die Sondersitzung des Nationalrates auf Verlangen der FPÖ und der Grünen. Die Debatte beginnt um 13.15 Uhr; u.a. mit Bundeskanzler Werner Faymann. (Parlament).

11.00 Uhr In einer Pressekonferenz präsentieren Bildungsministerin Claudia Schmied und Christian Wiesner (BIFIE) die "PISA-Studie 2012" (Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien).

12.15 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer hält eine kurze Eröffnungsrede beim 1. Österreichischen Lehrlingsforum (Hotel Courtyard by Marriott Wien Messe, Trabrennstraße 4, 1020 Wien).

16.30 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer lädt zur Präsentation der DVD-Edition "Österreich II" von Hugo Portisch und Sepp Riff in der Neuauflage von ORF III Kultur und Information (Parlament).

18.30 Uhr Das Renner-Institut, das Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM) und die Botschaft der Republik Polen in Österreich laden zur Diskussionsveranstaltung "The Eastern Partnership after the summit in Vilnius: Perspectives and consequences". Programm und Information zur Veranstaltung finden Sie unter

http://www.renner-institut.at/eventdetails/artikel/the-eastern-partne

rship-after-the-summit-in-vilnius-perspectives-and-consequences/ (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien).

MITTWOCH, 4. Dezember 2013:

9.30 Uhr Der Präsident des Bundesrates Reinhard Todt lädt zu einem Hearing zum Thema "Österreichischer Städtetourismus: Aktueller Stellenwert und Chancen für die Zukunft" (Parlament, BR-Sitzungssaal).

10.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer spricht Begrüßungsworte bei der 4. Verleihung des Gütesiegels für Soziale Unternehmen (Quality Austria, Zelinkagasse 10/3, 1010 Wien).

10.00 Uhr Pressekonferenz des Österreichischen Seniorenrates mit PVÖ-Präsident Karl Blecha und Seniorenbundobmann Andreas Khol zu aktuellen seniorenpolitischen Themen (Pressezentrum des Parlaments, Dr.-Karl-Renner-Ring 1-3, 1010 Wien).

11.30 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied verleiht den Berufstitel "Professor" an Armin Thurnher (BMUKK, Audienzsaal Minoritenplatz 5, 1014 Wien).

16.30 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied verleiht gemeinsam mit Bundesminister Karlheinz Töchterle den "Lifelong Learning Award 2013" (Uni Wien, Großer Festsaal).

DONNERSTAG, 5. Dezember 2013:

Verkehrsministerin Doris Bures nimmt am Europäischen Rat für Verkehr, Telekommunikation und Energie (TTE) teil.

Kulturministerin Claudia Schmied auf Arbeitsbesuch anlässlich der Verleihung des Europäischen Filmpreises in Berlin (5.12. bis 7.12.). Auf dem Programm stehen die Besichtigung der Ausstellung L.O.M.O. mit Haus-Rucker-Co, der Besuch in der Galerie Patrick Ebensperger aus Österreich, der Festakt zu Ehren der Nominierten zum Europäischen Filmpreis und die Preisverleihung des Europäischen Filmpreises.

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

11.45 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer besucht die Open-House-Veranstaltung des Vereins Sprungbrett (Hütteldorferstraße 81b/1/4, 1150 Wien).

12.30 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer nimmt bei der Veranstaltung "Benchmark Geriatrie" an einer Podiumsdiskussion teil (Wappensaal im Wiener Rathaus, 1082 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Diaspora. Erkundungen eines Lebensmodells", kuratiert von Isolde Charim, spricht Julya Rabinowich zu "Exil: Bruchstücke und Lebensmodelle". Anmeldungen unter Tel. 01-318 82 60-20 oder e-mail:

einladung.kreiskyforum@kreisky.org (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 6. Dezember 2013:

11.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer nimmt am Abschlusspanel der Donauraumstrategie teil (Hotel Flemings, Neubaugürtel 26-28, 1070 Wien).

SAMSTAG, 7. Dezember 2013:

11.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer nimmt an der Podiumsdiskussion zum Thema "Zukunft der Arbeitswelt" teil (ÖGB Catamaran, VS Wilhelmine Moik 1501-B2, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien).

(Schluss) mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum