Das Schreibwarenzeichen kommt jetzt auch in Österreich zum Einsatz

Handel mit Papier, Bürobedarf, Schreibwaren und Papeterie (PBS) gemeinsames Branchenlogo - Bundesgremium übergibt erste Schreibwarenzeichen an Betriebe

Wien (OTS/PWK853) - "Handel ist Wandel - auch im Fachhandel für Papier, Büro, Schreibwaren und Schulbedarf spürt man den Wind, den neue Formen im Vertrieb und die zunehmende Konzentration im Wettbewerb mit sich bringen", so Andreas Auer, Obmann des Bundesgremiums Papier- und Spielwarenhandel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Nach wie vor und immer mehr verlangen viele Kunden aber Orientierung. Um diesem Bedarf entgegenzukommen, hat sich das Bundesgremium des Papier- und Spielwarenhandels mit dem deutschen Handelsverband Bürowirtschaft und Schreibwaren (HBS) zusammengetan und eine Strategie zur Stärkung des Qualitätsversprechens entwickelt. Dazu gehört, dass das so genannte Schreibwarenzeichen nun auch in Österreich als neues Branchenlogo für den Handel mit Papier, Bürobedarf, Schreibwaren und Papeterie (PBS) dient.

Das Schreibwarenzeichen (so sieht es aus:

http://www.papierundspiel.at ) repräsentiert die abstrakte Spitze eines Stifts. Der obere Teil des Symbols ist ein Rechteck im DIN A4-Format. Das Zeichen wurde 2007 von Studenten der Fachhochschule Düsseldorf am Lehrstuhl von Prof. Wilfried Korfmacher entwickelt. In einem Wettbewerb im Studiengang Kommunikationsdesign wurde der Entwurf der koreanischen Studentin Youngju Cha durch eine Jury aus Industrie und Handel ausgewählt.

Durch das Schreibwarenzeichen soll mehr Bewusstsein für die Relevanz der Branche geschaffen und ein Signal gesetzt werden, um die Identität der Fachhändler zu stärken. Die Idee: Mit diesem markanten Schreibwarenzeichen bekennt sich der Handel zu seinen gemeinsamen Werten. Die ersten Zeichen wurden jetzt in Wien von Obmann Auer, Herrn Wessels vom deutschen HBS und Bundesgremialgeschäftsführerin Martina Ertler an die Betriebe feierlich übergeben.

Um das Schreibwarenzeichen zu erhalten, benötigen Unternehmen eine Mitgliedschaft im Gremium des Papier- und Spielwarenhandels. Zudem sollten sie beispielsweise überwiegend in der PBS-Branche tätig sein, sich durch qualifizierte Fachberatung auszeichnen und bereit sein, das Schreibwarenzeichen am POS bzw. im Verkaufsraum vorzuzeigen.

Alle praktischen Fragen rund um den Einsatz des Schreibwarenzeichens in Österreich werden direkt vom Bundesgremium des Papier- und Spielwarenhandels der Wirtschaftskammer Österreich behandelt. (JR)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich

Bundesgremium Papier- und Spielwarenhandel

Mag. Martina Ertler, MLS

Tel.: 05 90 900 - 3320

E-Mail: martina.ertler @ wko.at

Internet: http://www.papierundspiel.at