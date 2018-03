122 langjährige Sportfunktionäre und Sportler geehrt

Bohuslav: "Große Leistungen für den Sport im Bundesland Niederösterreich erbracht"

St. Pölten (OTS/NLK) - 41 Ehrenzeichen in Bronze, 35 Ehrenzeichen in Silber, 24 Ehrenzeichen in Gold sowie 22 NÖ Sportehrenzeichen überreichte Landesrätin Dr. Petra Bohuslav am gestrigen Mittwochabend im Steinfeldzentrum in Breitenau an langjährige, ehrenamtliche Funktionäre in Sportvereinen und an verdiente niederösterreichische Sportlerinnen und Sportler. Auf der Liste der Geehrten standen u. a. Spitzensportler wie Olympiastarter Thomas Daniel (moderner Fünfkampf), die Tischtennisasse Stefan Fegerl und Li Qiangbing oder die starken NÖ Triathleten Georg Swoboda, Simone Fürnkranz und Michaela Rudolf.

"Ohne die großartige Arbeit unserer Sportfunktionäre würde es in unserem Land nicht so einen gut funktionierenden Breitensport und so tolle Leistungen im Spitzensport geben, weil die öffentliche Hand gar nicht in der Lage wäre, alle diese Aufgaben zu übernehmen und entsprechend zu bezahlen. Die Auszeichnungen sind ein symbolischer Dank für jahrzehntelange unermüdliche Arbeit in den Vereinen und Verbänden", so Landesrätin Dr. Petra Bohuslav.

Umrahmt wurde die Veranstaltung von Tanzeinlagen des niederösterreichischen Tanzpaares Katrin Menzinger und Vadim Gabuzov, das zuletzt mit Spitzenplatzierungen und Finalteilnahmen bei internationalen Turnieren überzeugte.

