THIS HUMAN WORLD startet in einer Woche!

Eröffnung des Int. Filmfestival der Menschenrechte am 5.12. im Gartenbaukino

Wien (OTS) - Das Internationale Filmfestival der Menschenrechte this human world findet heuer bereits zum sechsten Mal in vier Wiener Kinos sowie weiteren Spielstätten wie der Brunnenpassage statt. Vom 5. - 12. Dezember stehen die Rechte des Menschen und deren Durchsetzung im Mittelpunkt, mit rund 80 Spiel- Dokumentar- und Kurzfilmen, größtenteils Österreich-Premieren.

An den acht Festivaltagen sollen wieder vermehrt Augen geöffnet werden für die zentralen Themen unserer Zeit: nicht missionarisch und ohne erhobenenen Zeigefinger - sondern gewohnt humorvoll, spannend, einfühlsam und aufrüttelnd, abgerundet durch Lectures, Workshops und Diskussionen.

this human world eröffnet am 5.12. im Gartenbaukino mit Danis Tanovics großem Berlinale-Gewinner AN EPISODE IN THE LIFE OF AN IRON PICKER. Im Anschluss daran DJ-Line mit JOYCE MUNIZ und Visuals von ASCHENBRENNER.

Weitere Informationen unter: www.thishumanworld.com

