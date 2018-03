EINLADUNG ZUM PRESSEGESPRÄCH "Sport auf Krankenschein"

Neue Angebote bieten geprüfte Sportmethoden als Medizin an

Wien (OTS) - Damit man im hohen Alter noch gesund ist, sollte man als erwachsener Mensch täglich 20 Minuten körperlich aktiv sein und muskelkräftigende Übungen durchführen.

Eine neue wissenschaftliche Studie, die österreichweit an 2.000 Personen über 12 Monate durchgeführt wurde, zeigt, wie man diese Empfehlungen im täglichen Leben integrieren kann. Neue Angebote bieten geprüfte Sportmethoden als Medizin an.

Sport auf Krankenschein!

Damit will man die Lücke zwischen medizinischer Empfehlung und dauerhaft aktivem Lebensstil schließen. Wie das in der Praxis umgesetzt wird und warum gesundheitsfördernde körperliche Aktivität in qualitätsgesicherten Sportprogrammen stattfindet, darüber informieren:

Mag. Peter McDonald

Stv. Obmann der SVA

"In der SVA setzen wir mit dem Vorsorgemodell Selbständig Gesund auf Prävention und Bewegung ist ein Schlüsselfaktor für mehr Gesundheit."

Mag. Rainer Rößlhuber

Generalsekretär der SPORTUNION Österreich

"Lebensstiländerung braucht Betreuung. Spazierengehen ist zu wenig, um substanzielle gesundheitliche Effekte zu erreichen."

Uni. Prof. Dr. Alexandra Kautzky-Willer

Medizinische Universität Wien, Gender Medicine Unit

"Wir konnten zeigen, dass durch medizinische und sportwissenschaftliche Kooperation qualitätsgesicherte Bewegungsprogramme auch bei PatientInnen regional umgesetzt werden können."

Moderation: Dr. Christian Lackinger

Leiter der Gesundheitsabteilung SPORTUNION

Datum: 6.12.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

SVA-Gebäude

Wiedner Hauptstraße 84-86 84-86, 1051 Wien



