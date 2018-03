Melodie TV ab 2. Dezember bei UPC TV START

UPC nimmt einen neuen Sender ins Programm. Melodie TV wird mit 2. Dezember bei UPC TV START ausgestrahlt und erreicht damit rund 330.000 mehr Haushalte.

Wien (OTS) - Der im Mai 2013 gestartete Musik- und Naturkanal Melodie TV ist jetzt auch im Kabelnetz von UPC (ausgenommen Vorarlberg) vertreten. Im Hauptabendprogramm zwischen 19 und 22 Uhr können sich die Zuschauer über Musiksendungen aus Volksmusik und Schlager, Künstlerportraits, Konzertmitschnitte und Musikvideos freuen. Abgerundet wird das Programm mit Sendungen zu den Themen Natur und Kulinarik. "Volksmusik und Schlager gehören in Österreich zu den beliebtesten Musikrichtungen. Mit dem neuen Sender Melodie TV diversifizieren wir unser vielfältiges Fernsehangebot weiter und bieten unseren Kunden noch mehr Senderauswahl", sagt Gerald Schwanzer, Leiter Marketing & Sales bei UPC Austria.

Volksmusiksender aus dem Tiroler Ötztal

Neben der umfangreichen Musikauswahl gastiert Melodie TV in verschiedenen Regionen der Alpen und des Alpenvorlandes und stellt kulinarische Besonderheiten, Brauchtums-Schmankerl und faszinierende Traditionen im Gespräch mit Einheimischen vor. Zu den Programmhighlights zählen die beiden Sendeformate "Melodien der Berge" und die preisgekrönte Naturdoku-Reihe "Die letzten Paradiese". "Genau zum Start haben wir für die Zuschauer einige Fernsehschmankerln vorbereitet. Am Montag zeigen wir die Natur-Doku "Die letzten Paradiese - Schätze der Natur (Südtirol)", am Dienstag unterhält Schmusesänger Semino Rossi und am Mittwoch präsentiert Michael Harles die beliebte Musiksendung "Melodien der Berge", führt Andreas Payer, Geschäftsführer von Melodie TV, aus. "Musik in wunderschönen Landschaften zu zeigen, ist eine unserer Lieblingsaufgaben. Durch UPC können sich nun noch viel mehr Zuschauer darüber freuen."

Fotos, Abdruck honorarfrei

- Gerald Schwanzer, Leiter Marketing & Sales bei UPC Austria

http://www.upc.at/media/2012/4/2/geraldschwanzer_big.jpg

(C) UPC

- Andreas Payer, Geschäftsführer von Melodie TV

http://www.melodie.tv/cms/images/yootheme/pressefotos/02%20Melodie-TV-Andreas-Payer.jpg

(C) Melodie TV

