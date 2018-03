"VERA - bei ..." dem Olympiahelden der Herzen - Matthias Steiner am 30. November in ORF 2

Wien (OTS) - Nachdem der stärkste Mann der Welt bei seinem ersten Olympiasieg die Menschen rund um den Erdball mit dem Foto seiner verstorbenen Frau zu Tränen rührte, kosteten ihn vier Jahre später die Olympischen Spiele beinahe selbst das Leben. Vera Russwurm trifft am Samstag, dem 30. November 2013, um 23.35 Uhr in ORF 2 den zweifachen Jungpapa Matthias Steiner daheim bei seinen Eltern in Obersulz im Weinviertel - im Kreis seiner Freunde und Lebensmenschen sowie seiner zweiten Frau Inge, einer TV-Moderatorin, und seines Idols Peter Cornelius, den er mit einer nahezu perfekten Interpretation von dessen größten Hits überrascht.

Überraschend offen schildert Matthias Steiner auch seinen Weg als Diabetiker: Von der niederschmetternden Diagnose mit 18 Jahren bis zum olympischen Gold. "Mit viel Wissen und dem richtigen Umgang ist alles möglich", so der niederösterreichische Herkules, der seine Zukunft in der Showbranche sieht. Matthias Steiner ist am 30. November außerdem um 20.15 Uhr zu Gast beim "Adventsfest der 100.000 Lichter".

In der nächsten Woche (Samstag, 7. Dezember) besucht Vera Marianne Mendt in deren Wiener Domizil. "VERA - bei ..." ist in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) sowohl als Live-Stream als auch sieben Tage lang nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand abrufbar.

