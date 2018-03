Einladung zum Advent-Flohmarkt im Bezirksmuseum 18

Wien (OTS) - Ein Weihnachtspräsent "aus zweiter Hand" kann dem Beschenkten durchaus Freude machen: Wie in den letzten Jahren veranstaltet das Bezirksmuseum Währing (18., Währinger Straße 124) heuer abermals einen vielfältigen "Advent-Flohmarkt". Am Sonntag, 1. Dezember, werden Bücher für Kinder und Erwachsene, Schallplatten, CDs, Bilder und allerhand weihnachtliche Dinge in den Museumsräumlichkeiten verkauft. Vom Märchenband bis zum Kriminalroman, vom Schlager-Album bis zur "Pop-Scheibe" haben die Bezirkshistoriker eine bunte Palette an Gebrauchtwaren für die Veranstaltung aufgetrieben. Museumsleiterin Doris Weis und ihr Team locken sparsame Menschen mit einem fairen Angebot: "1 Kilogramm Bücher um 1 Euro!". Zu Stärkung gibt es Punsch, Tee und Lebkuchen. Außerdem können die Gäste die Ausstellung "125 Jahre Türkenschanzpark" anschauen. Geöffnet ist das Museum an diesem Tag von 10.00 bis 14.00 Uhr. Der Zutritt ist kostenlos. Die Flohmarkt-Einnahmen erleichtern die Realisierung künftiger Museumsprojekte. Nähere Informationen sind unter der Rufnummer 4000/18 127 (zeitweilig Anrufbeantworter) und per E-Mail, die Adresse lautet bm1180 @ bezirksmuseum.at, einzuholen.

