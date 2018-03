DJ Superstar AVICII kommt am 19.07.14 im Rahmen seiner "TrueTour" in die Wiener Krieau und wird die Bundeshauptstadt zum Kochen bringen!

Schwarzlsee/Wien (OTS) - Die Leutgeb Entertainment Group holt den gefeierten schwedischen Superstar-DJ AVICII 2014 für ein exklusives Open Air der Superlative nach Österreich! Nach David Guetta 2012 gastiert der nächsten Star DJ am 19.07.2014 in der Wiener Krieau. Tickets gibt es ab sofort!

Die Sensation ist perfekt! Avicii wird am Samstag, dem 19.07.2014 mit zigtausenden Besucher in der Wiener Krieau feiern und tanzen! Am Samstag, dem 19. Juli 2014 wird es heiß! Unter freiem Himmel können die Besucher bereits nachmittags auf dem Gelände der Wiener Krieau feiern. Neben der perfekten Location und einem absoluten TOP-Rahmenprogramm erwartet die Fans am 19.07.2014 das absolute Elektronische Dance Music- MEGA-Spektakel in der Wiener Krieau. AVICII ist aus den Charts nicht mehr wegzudenken! Mit "Wake me up" landete AVICII heuer in mehr als 35 Ländern den Sommerhit des Jahres, sein aktueller Hit "Hey Brother" stürmt in diesem Moment schon wieder die internationalen Charts und in dieser Gangart wird es auch 2014 garantiert weitergehen. Deshalb kann man am 19.07.2014 mit einem Massenansturm in der Wiener Krieau rechnen. AVICII wird am 19.07.2014 aber nicht der einzige Star DJ in der Krieau sein, denn der Veranstalter holt weitere top DJ's der Welt am gleichen Tag nach Wien, die ab 15 Uhr die Krieau Wien zum Beben bringen werden, ehe zum gigantischen Abschluss AVICII für Furore sorgen wird. Man sollte sich rasch ein Ticket sichern & das am BESTEN noch heute!

Alle weiteren Infos, Fotos, Pressetexte, etc. zur Veranstaltung findet man auf www.avicii.at oder auf Facebook unter www.facebook.com/schwarzlsee!

Rückfragen & Kontakt:

Klaus Leutgeb

Veranstalter

Tel.: +43 (0) 3135/53577-3680

Mobil.: +43 (0) 664/222-06-57

E-Mail: leutgeb @ schwarzlsee.at

Web: www.schwarzlsee.at



Thomas Semmler

Presse Manager

Mobil.: +43 (0) 664 537 37 86

E-Mail: presse @ schwarzlsee.at