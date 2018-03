Playtech bringt seine gesamten Live-Spiele für Mobilgeräte auf den Markt

London (ots/PRNewswire) - Playtech, der international tätige Designer, Entwickler und Lizenzgeber für Software und Serviceleistungen für die Branchen für Online- und Offlinespiele sowie für Spiele für Mobil- und TV-Geräte, hat bekanntgegeben, dass seine gesamten Live-Spiele nun für alle Plattformen für Mobilgeräte wie beispielsweise Native und HTML5 erhältlich sind.

Diese Ankündigung stellt einen Durchbruch in der Branche dar, denn Playtech ist als Vorreiter im Bereich Live-Spiele für Mobilgeräte das einzige Unternehmen, das seine gesamten Live-Spiele für alle Mobilgeräte anbietet. Diese reichen von Einsteigermodellen für den Massenmarkt bis zu den neuesten High-End-Smartphones und -Tablet-PCs wie beispielsweise iPhone, iPad und Geräte mit Android. Die Spieler können sich aussuchen, ob sie die Spiele-Apps herunterladen oder direkt über einen Link im mobilen Internet spielen möchten. Damit steht ihnen ortsunabhängig ein kontinuierliches Angebot an Live-Unterhaltung zur Verfügung.

Aviv Nankin, Leiter des Live-Bereichs bei Playtech, meinte: "Ich bin überzeugt, dass diese erweiterten Zugangsmöglichkeiten für die Live-Spiele von Playtech definitiv eine neue Perspektive eröffnen. Da der Trend hin zu Mobilgeräten ständig wächst, bietet die Möglichkeit, diesen Markt über Native und HTML5 aufzuschliessen, für die Betreiber weitere Möglichkeiten, Spieler auf sich aufmerksam zu machen und sie als Kunden zu gewinnen. Indem Playtech diesen Betreibern die Möglichkeit gibt, den Spielern jederzeit und überall Live-Spiele anzubieten, revolutioniert das Unternehmen die Möglichkeiten des Spielens unterwegs in allen europäischen und asiatischen Märkten und verschafft so seinen Lizenznehmern beträchtliche Vorteile gegenüber der Konkurrenz. Ich bin sicher, dass diese Innovation den Nettoprofit unserer Lizenznehmer steigert."

Über Playtech

Playtech (http://www.playtech.com) entwickelt einheitliche Software-Plattformen und Inhalte für die Online- und Offline-Spielebranche. Daneben bietet das Unternehmen eine Reihe von Zusatzdiensten wie Marketing, Hosting und CRM-Leistungen.

Mit den Möglichkeiten der Gruppe lassen sich integrierte Software-oder Komplettlösungen anbieten, wobei die Spieler über ein einziges Konto auf online-, TV-, mobile und serverbasierte Spieleterminals zugreifen können.

Unter den neuen Lizenznehmern finden sich bestehende Onlinebetreiber, die ihr Angebot erweitern oder diversifizieren, reguläre Casinogruppen, staatlich unterstützte Einrichtungen, wie z. B. Lotterien sowie Neueinsteiger im Bereich Onlinespiele, insbesondere in neu regulierten Märkten.

Playtech wurde 1999 gegründet und wird an der London Stock Exchange gehandelt. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3.000 in 11 Ländern. Zu den führenden Gaminganwendungen zählen Casino, Poker, Bingo, Sportwetten, Live-, Mobil- und Social-Gaming, Casual Games und Wetten mit festen Einsätzen.

