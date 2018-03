WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Übermut tut selten gut - von Hans-Jörg Bruckberger

Constantia hat den Börsegang selbst vermasselt - und das ist schade

Wien (OTS) - Leider nein. Der für heute angepeilte Börsegang von Constantia Flexibles wurde kurzfristig vom Unternehmen abgesagt, da -wie es in der offiziellen Begründung heißt - kein zufriedenstellender Abschluss der Transaktion gewährleistet werden konnte. Ein Schwächezeichen des Kapitalmarkts? Mitnichten. Im Gegenteil: Die Causa zeigt, dass der Markt bestens funktioniert. Die involvierten Banken haben sich zwar nicht mit Ruhm bekleckert, die Schuld liegt letztlich aber beim Unternehmen und dessen Eigentümern.

Diese haben gleich mehrere Fehler gemacht. Man wollte offenbar vor allem eines: einen möglichst hohen Preis erzielen. Diesen Vorwurf, der Private-Equity-Gesellschaften häufig gemacht wird, konnte Constantia-Hauptaktionär One Equity Partners nicht entkräften. Man wollte die Aktie zum etwa 20-fachen Gewinn verkaufen. Damit war der Preis selbst im Vergleich mit ihrerseits schon stolz bewerteten Konkurrenten ambitioniert. Wer es mit der Börse ernst meint, nachhaltig denkt und nicht nur rasch kassieren will, der sollte bei einem IPO hingegen noch Luft nach oben lassen. Das hat das WirtschaftsBlatt im Zuge einer Analyse bereits im Vorfeld des IPOs kritisiert. Deren Titel lautete: "Constantia: Nicht um jeden Preis".

Anleger befolgten diesen Rat: Die Aktien verkauften sich offenbar derart schleppend, dass man die Reißleine ziehen musste. Das Pricing war nicht der einzige Fehler der Verantwortlichen. Sie zeigten keinerlei Interesse an österreichischen Kleinanlegern, wollten in Frankfurt an die Börse und gingen in den USA auf Roadshow. Dort hat freilich niemand auf eine österreichische Firma mit einem Streubesitz von ein paar Hundert Millionen Euro gewartet. Heimische Anleger sind zwar nicht spielentscheidend an der Börse und "machen" nicht die Kurse; sie sind aber traditionell stabile Aktionäre, die ihren Unternehmen meist über einen längeren Zeitraum die Treue halten. Eine derartige Zielgruppe von vornherein zu ignorieren, ist ein Fehler, zeugt von Arroganz, die sich kaum ein Unternehmen leisten kann. Das hätten gerade die Verantwortlichen bei der Constantia wissen müssen, war doch bereits der Börsegang der aus ihr herausgelösten Amag schon sehr holprig verlaufen.

Schön, dass der Markt gewisse Dinge selbst regelt. Schade ist es aber trotzdem um dieses ausgezeichnete Unternehmen, das - unter anderen Voraussetzungen - eine Bereicherung für den Kapitalmarkt gewesen wäre.

