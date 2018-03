Verunsicherung der Wähler durch Pensionsdiskussion und Budgetlücke

Wien (OTS) - Die Oppositionsparteien haben eine Falle aufgestellt, wenn sie verlangen, dass den Pensionisten der Stadt Wien, der ÖBB, der OeNB, des ORF, der Sozialversicherung die Pensionen gekürzt werden sollen. Die daraufhin einsetzende Medienkampagne, verstärkt durch die Diskussion um das "Budgetloch" wird zwangsläufig dazu führen, dass bei allen Pensionisten der Eindruck entsteht, ihnen allen werden die Pensionen gekürzt. Die Regierungsparteien sind in die Falle getappt und wenn dazu noch eine verfassungsmäßige Absicherung angedacht wird, muss der Wähler annehmen, dass die Republik vor dem Staatsbankrott steht. Die Pensionisten sind die treuesten Wähler der Regierungsparteien, und wenn man sie verunsichert, wechseln sie häufig ins Lager der Nichtwähler.

Eine aktuelle Umfrage der Sozialwissenschaftlichen Studiengesellschaft (SWS-Fragebogen Nr. 401, Okt./Nov. 2013; N=1.184) stützt diese These. Die parteipolitischen Behalteraten bei pensionierten AnhängerInnen der beiden Großparteien liegen im November 2013 bei 73% (ÖVP) und 65% (SPÖ). Analysiert man, in welches Lager pensionierte, frühere ParteianhängerInnen aktuell abwandern, so zeigt sich, dass von der SPÖ 17% und von der ÖVP 9% ins Lager der NichtwählerInnen wechseln; bei der ÖVP zeigt sich aktuell außerdem das Phänomen, dass sich nun 10% von den NEOS angezogen fühlen.

Zum zweiten Aufreger, dem Budgetloch wäre zu bemerken, dass niemand weiß, was national und international alles passieren

kann. So hat kein Prognoseinstitut den Finanzkrach 2007 und seine Folgen vorhergesagt. Der Einbruch des realen Bruttoinlandsprodukts in der EU bzw. der EURO-Zone in den Jahren 2008 und (ganz besonders) 2009 verdeutlicht dies. Die österreichische Regierung kann man also in dem Punkt exkulpieren, die Zukunft kann keiner vorhersagen.

