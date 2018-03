Petrovic zum Fall Ernst Strasser: Whistleblower werden bestraft, Korruption wird belohnt?

Grün-Chefin in NÖ fehlt Verständnis für OGH-Urteil

St. Pölten (OTS) - "Die Ausübung der Macht in den Kernressorts der ÖVP und ihre NÖ-Connection sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass das Vertrauen in unser Justizsystem sukzessive verloren geht", hält Madeleine Petrovic, Klubchefin der Grünen im NÖ Landtag, angesichts der Aufhebung des Strasser-Urteils durch den OGH, fest.

Während "Whistleblower" wie jener Polizist, der rechtswidrige Dienstanweisungen aufdeckte, ausgeforscht und "gestellt" werden, freigesprochene Tierschützer wegen Demonstrationen auf "Nötigung" angeklagt werden und Demonstrationen für den Bahnerhalt in NÖ verboten werden, werden ideologisch einwandfreie ÖVP-Funktionäre und -Freunde vom Verdacht der Korruption gesäubert. "Wer der schwarzen Macht schadet oder gefährlich wird, wird verfolgt. Wer die Widerständler verfolgt - mit welchen Mitteln auch immer - wird belohnt. Genau so stellt es sich derzeit in der Wahrnehmung der Menschen dar - und ich kann das nachvollziehen. Höchstgerichtliche Entscheidungen im Sinne der ÖVP in Niederösterreich werden abgefeiert und lassen den Ruf nach Konsequenzen für untere Instanzen laut werden. Zuletzt erlebt im Falle der FMA, deren Strafbescheid gegen die Hypo NÖ vom Verwaltungsgerichtshof aufgehoben wurde. Das ist einer Demokratie unwürdig", so Petrovic.

"Und wer weiß: angesichts der jüngsten Entscheidung des OGH wird Ernst Strasser vielleicht völlig rehabilitiert und kehrt in den NÖ Machtkomplex zurück. In den Schoß seines Ziehvaters Erwin Pröll", für Petrovic ist das möglich, wenn das Justizministerium nicht dafür sorgt, dass Korruption kein Kavaliersdelikt oder "Hoppala" bleibt.

