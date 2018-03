GSK, Argos und Shell als führende Marken des iMedia-Debüts in London bestätigt

London (ots/PRNewswire) - iMedia Communications, der Spezialist für "Boutique"-Veranstaltungen, bringt das weltweit renommierte Format der Gipfelkonferenz für geladene Gästen mit 250 Schwergewichten der Branche am 24. April erstmals nach London zum BAFTA-Veranstaltungsort in Piccadilly.

Die Veranstaltung im "Chatham House"-Stil soll einen offenen und ehrlichen Ideenaustausch fördern, indem sie es den Teilnehmern ermöglicht, die Ursprünge ihrer Probleme beim digitalen Marketing zu analysieren und gemeinsam nach konkreten Lösungen zu suchen.

Die bislang angekündigten Sprecher sind Sam Singh, VP und Global Head of Media von GlaxoSmithKline, Bertrand Bodson, der neue Digital Director von Argos, und Americo Campos Silva, verantwortlich für die internationale Medienstrategie bei Shell. Das Trio wird bei der geschlossenen Veranstaltung für Werbetreibende auf Unternehmensführungsebene, Führungskräfte von Medienagenturen und Publishern die Themen Kauftrends bei globalen Medien, die digitale Transformation und Multichannel-Marketing diskutieren.

Diese Runde wird ergänzt durch Stacy Gratz, VP von American Express, International Social Media Strategy and Digital Partnerships, Ken Valledy, Director of Consumer Connections von AB InBev, und Esohe Omoruyi, International Director of Digital Marketing des L'Oreal-Tochterunternehmens The Body Shop.

Vice und BuzzFeed, Publisher mit Jugendlichen als Zielgruppe, sprechen in der Diskussion über die neusten amerikanischen Werbetrends als Teil eines Content-Angebots, das alles von Targeting, Daten und Programmatik bis zu Innovationen in sozialen Netzwerken, Mobil- und Content-Marketing in deutlich sichtbaren Richtungen analysiert: "Touch" und "Engage".

Ian James, Chief Digital Officer von Starcom MediaVest, ist der Vorsitzende des Gipfels 2014 für die Konferenz, Diskussionsrunden, Networking, VIP-Dinner und Party, die für geladene Delegierte kostenlos zugänglich sind.

"Der iMedia Summit verspricht, die Elite von Marken, Agenturen und des Publishings zu einer Debatte über die voraussichtlichen Probleme zusammenzubringen, denen sich die Branche 2014 gegenübersieht, und einen Rahmen für Networking in einer Umgebung zu bieten, in der man unter sich ist," so James.

"Wir erwarten eine lebendige Debatte im "Chatham-House-Stil" über alles von der globalen Medienplanung und Markenentwicklung bis zu digitaler Transformation und einer Infrastruktur für die Förderung von Talenten - ein Muss für Geschäftsführer von Marketing- und Medienunternehmen in Europa und darüber hinaus," fügt er hinzu.

"iMedia Summits sind in so vieler Hinsicht einzigartige Veranstaltungen, doch besonders das sehr hohe Kaliber der Delegierten in einer Umgebung, in die Teilnehmer sich kennen und unter sich sind, macht sie zu etwas Besonderem", fügt James Drake-Brockman hinzu, Leiter EMEA und Indien für die Digital Marketing Division von dmg events, Eigentümer von iMedia.

"Dem bisherigen Feedback nach zu urteilen, wird der Gipfel in London eine grossartige Bereicherung für den Veranstaltungskalender der Digitalmedien- und Daigitalmarketing-Elite in Grossbritannien. Es gibt ein spannendes und anregendes Inhaltsangebot, die Gruppenarbeit fördert den Ideenaustausch und die Events ausserhalb des Arbeitsprogramms bieten eine seltene Gelegenheit für das Networking mit Spitzenkräften des Digitalmarketings und der Digitalmedien."

Klicken Sie hier, wenn Sie einen kostenlosen Pass für die Konferenz, das Dinner und alle Aktivitäten ausserhalb des Arbeitsprogramms beantragen möchten.

Es ist ab sofort eine Auswahl von speziell zugeschnittenen Sponsoringmöglichkeiten für die Formulierung und Diskussion von Themen, Markenentwicklung, Networking, Dinner und Drinks verfügbar. Kontaktieren Sie Tim Brown, Sponsorship Manager, telefonisch unter +44(0)20-3615-2836 oder per E-Mail antimbrown @ dmgevents.com

Redaktionelle Hinweise:

Bitte kontaktieren Sie Dan Brain telefonisch unter + 44(0)20-3615-1697 oder per E-Mail an danielbrain @ dmgevents.com, wenn Sie weitere Informationen über Möglichkeiten zum Halten eines Vortrags benötigen.

Über iMedia

Der iMedia Digital Summit wird von der Abteilung für digitales Marketing von dmg events veranstaltet. iMedia liefert der Marketing-und Medienindustrie geschäftskritische Informationen, Networking-Gelegenheiten und B2B-Geschäftslösungen über ein weltweites Programm von iMedia-Gipfeln zu bestimmten Themen und seinen Online-Publishing-Zweig iMediaConnection.

dmg events organisiert ausserdem neun ad:tech-Veranstaltungen in Nordamerika, Europa, Asien und Australasien. ad:tech ist die weltgrösste Messe für Digitalmarketing, -medien und -technologie.

iMedia Communications und dmg events sind Tochtergesellschaften des Daily Mail General Trust (DMGT) und Teil eines Markenportfolios, dem unter anderem The Daily Mail, Mail Online, Metro, jobsite und Zoopla angehören.

Weitere Informationen erhalten Sie von: Dan Brain Tel.: +44(0)20-3615-1697 Content Manager, iMedia & ad:tech London E-Mail: danielbrain @ dmgevents.com [E-Mail:%20danielbrain@dmgevents.com]