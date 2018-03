NEWS: Kärntner Ex-Landesrat Dobernig in Causa Birnbacher schwer belastet

Brisante Aussage eines Wirtschaftsprüfers im Ermittlungsverfahren wegen Untreue und versuchter Geldwäsche.

Wien (OTS) - Der Kärntner Ex-Finanzlandesrat und frühere Jörg-Haider-Sekretär Harald Dobernig gerät im Skandal um das umstrittene Millionen-Honorar des Steuerberaters Dietrich Birnbacher zunehmend unter Druck. Das Nachrichtenmagazin NEWS berichtet in seiner aktuellen Aussendung über die jüngsten Entwicklungen in der Affäre und zitiert aus dem Ermittlungsakt der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft.

Besonders brisant ist dabei die Aussage eines jener Wirtschaftsprüfer, denen vorgeworfen wird, sie hätten mit Gefälligkeitsgutachten die unberechtigte Auszahlung der sechs Millionen Euro an Birnbacher ermöglicht. Einer dieser Gutachter sagte nun gegenüber den Ermittlern aus, Dobernig wäre von Anfang an eng in die Vorgänge involviert gewesen. Außerdem äußerte der Wirtschaftsprüfer einen Verdacht in Bezug auf jenes Leistungsverzeichnis, das Birnbacher vorlegte, um sein Honorar zu bekommen: "Ich habe das Gefühl, dass der Termin bei Mag. Dobernig davor gewesen ist und die Textierung auf den Inhalt unseres Gespräches abgestimmt wurde, quasi 'wenn wir das so abrechnen wollen, muss es so aussehen'."

Dobernig und alle anderen Beschuldigten weisen sämtliche Vorwürfe zurück. Konfrontiert mit den Aussagen des Wirtschaftsprüfers erklärte der Ex-Landesrat gegenüber den Ermittlern: "Das ist eine unlustige Geschichte, die nicht stimmt." Er meint: "Offenbar möchte jemand Verantwortung abschieben (...)." Alle Gutachter betonen, keine Gefälligkeitsgutachten erstellt zu haben.

