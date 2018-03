Blecha: Seniorenrat fordert uneingeschränkte Teuerungsabgeltung bei Pensionen ab 2015

Österreichs bewährtes gesetzliches Pensionssystem nachhaltig absichern - Erhöhung des faktischen Pensionsalters als zentrale Herausforderung

Wien (OTS/SK) - Für das Jahr 2014 werden die Pensionen in Österreich - wie im Stabilitätsgesetz vereinbart - um 1,6 Prozent angepasst. Bezieherinnen und Bezieher einer Ausgleichszulage ("Mindestpension") erhalten - wie auch schon 2013 - mit 2,4 Prozent die volle Teuerungsabgeltung. Darüber informierte Karl Blecha, Präsident des Seniorenrates und Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ) heute, Mittwoch, im Anschluss an eine Sitzung des Österreichischen Seniorenrates. "Diese Dämpfung um 0,8 Prozent war bereits mit dem Stabilitätsgesetz 2012 beschlossen worden. Ab 2015 muss es wieder die volle Teuerungsabgeltung geben", betonte Blecha. ****

Zu den aktuellen Diskussionen um die Finanzierung des Pensionssystems stellte Blecha klar, dass die aktuelle Prognose betreffend die Kosten und das notwendige Einsparvolumen "sehr unsichere Zahlen sind". "Bereits in den letzten fünf Jahren war der benötigte Staatszuschuss zu den Pensionen jährlich um 420 bis 470 Millionen Euro geringer als prognostiziert und auch 2013 werden wir deutlich unter dem Budgetvorschlag liegen", so der PVÖ- und Seniorenratspräsident.

Um unser bewährtes, sicheres und umlagefinanziertes gesetzliches Pensionssystem nachhaltig abzusichern, ist es vorrangig, das faktische Pensionsantrittsalter zu erhöhen. Dafür wurden bereits 2012 und 2013 "umfassende und tiefgehende" Maßnahmen wie die Neuregelung bei den Invaliditäts-Pensionen, das Auslaufen der Hacklerregelung und Änderungen bei den Korridorpensionen beschlossen.

Blecha zeigte sich zuversichtlich dass diese Maßnahmen, die überwiegend erst 2014 in Kraft treten, zu einer deutlichen Erhöhung des faktischen Antrittsalters führen werden. Denn die I-Pension - die auch von Personen unter 50 Jahren in Anspruch genommen werden musste - ist der Hauptgrund für die große Differenz zwischen faktischem und gesetzlichem Pensionsantrittsalter. "Aktuell liegt das durchschnittliche Antrittsalter inklusive I-Pension bei 58,4 Jahren. Ohne die I-Pension gehen Männer in Österreich jedoch mit durchschnittlich 62,9 und Frauen mit durchschnittlich 59,4 Jahren in Pension", informierte der PVÖ-Präsident.

Um Menschen einen längeren gesunden Verbleib im Erwerbsleben zu ermöglichen, brauche es aber vor allem auch altersgerechte Arbeitsplätze für ältere Menschen. "Und genau das ist der springende Punkt. Die Frage: Spielt die Wirtschaft da mit! Hier brauchen wir ein starkes Anreizsystem", betonte Blecha. Der Pensionistenverband und der Österreichische Seniorenrat fordern daher, so Blecha abschließend: "ein Bonus-Malus-System für Betriebe, das jene Betriebe belohnt, die ältere Arbeitnehmer aufnehmen oder im Betrieb halten und jene zur Kassa bittet, die das nicht tun." (Schluss) mb/mp

