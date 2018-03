Bundesliga: Betrugsverdacht gegen Peter Westenthaler

Expertin der Korruptionsstaatsanwaltschaft zerpflückt Sachverständigengutachten

Wien (OTS) - Das Nachrichtenmagazin NEWS berichtet in seiner am Donnerstag erscheinenden Ausgabe von einer dramatischen Wende bei den Ermittlungen zur Verwendung einer Fördermillion des Bundes für die Österreichische Fußballbundesliga, die gegen den Ex-Politiker "Peter Westenthaler und andere" geführt werden.

Im Akt schreiben die Ermittler, dass "auf Grund der bisherigen, umfassenden Ermittlungen" der Verdacht bestehe, "dass die Sonderförderung in der Höhe von einer Million Euro an die Österreichische Fußball-Bundesliga, welche ursprünglich für die Nachwuchsförderung gedacht war, zweckwidrig für die Begleichung einer Finanzschuld der Österreichischen Fußball-Bundesliga verwendet wurde."

Ohne dass es die Öffentlichkeit mitbekommen hat, fand am 25. Juni 2013 zudem eine Razzia in den Büros der Bundesliga in Wien-Hietzing statt. Dabei stellten die Ermittler Vorstandsprotokolle sicher und kopierten Dateien vom EDV-System. Zudem regten die Ermittler "aufgrund des vorliegenden Sachverhaltes" die Anordnung über Auskunftserteilung der Bankkonten und Bankgeschäfte der Bundesliga zum Zweck der "Sicherstellung von Vermögenswerten zur Sicherstellung des Verfalls" an.

Ausschlaggebend für die aktuelle Entwicklung sind zwei umfassende Berichte der Wirtschaftsexpertin der Korruptionsstaatsanwaltschaft. Sie widerspricht darin den Gutachten eines Sachverständigen, der von der Bundesliga beauftragt wurde und der die Zweckmäßigkeit der Verwendung der Fördermillion behauptet hatte. Von einer "widmungsgemäßen Verwendung" könne keine Rede sein, so die Expertin.

Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung. Peter Westenthaler selbst schrieb in einer Mail an die Leitung der Korruptionsstaatsanwaltschaft, dass die Fördergelder widmungsgemäß verwendet worden seien. Zitat: "Ich ersuche freundlichst um eine zeitgemäße Entscheidung in diesem Verfahren, welches einfach eine objektive Überlänge hat."

