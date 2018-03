Eva Rossmann liest "Männerfallen" im Wien-Haus

5. Wiener Kriminacht in Brüssel

Wien (OTS) - (Brüssel) Gestern Abend hat das Verbindungsbüro der Stadt Wien zur EU zur alljährlichen "Wiener Kriminacht in Brüssel" eingeladen. Diesmal war die prominente Krimiautorin Eva Rossmann zu Gast und gab Auszüge aus ihrem Kriminalroman "Männerfallen", der im September erschienen ist, zum Besten. "Männerfallen" ist ein Mira-Valensky-Krimi über Manipulation, Sex und Rollenbilder und Eva Rossmanns 15. Kriminalroman.

Die Bestsellerautorin wählte bewusst keine Berufsdetektivin als zentrale Person ihrer Werke, da sie selbst als Journalistin tätig war und weiß, wie schnell man dabei in prekäre Situationen geraten kann. Ihre Vorliebe zur guten Küche lässt Rossmann immer wieder gerne in ihre Bücher einfließen - die Leidenschaft für das Kochen hat die Bestsellerautorin im Zuge ihrer Recherchearbeiten für ihren Krimi "Ausgekocht" gepackt. Für Eva Rossmann ist das Kochen ein perfekter Ausgleich zu ihrer Tätigkeit als Autorin. Die geborene Grazerin lebt mit ihrem Mann im Weinviertel und kocht, wenn es ihre Zeit zulässt, in Buchingers Wirtshaus "Zur Alten Schule".

"In unser aller Hauptstadt und trotzdem quasi bei mir daheim im Wien-Haus in Brüssel zu lesen, ist etwas ganz Besonderes! Und ich kann verraten, dass es meine Mira im kommenden Jahr auch hierher ziehen wird. Denn momentan recherchiere ich gerade am nächsten Krimi, der sich mit den Folgen der Finanzkrise beschäftigt und zwischen Zypern, dem Weinviertel und Brüssel spielt", verriet die beliebte Autorin.

Die Leiterin des Verbindungsbüros, Michaela Kauer, freute sich, Eva Rossmann zur bereits 5. Wiener Kriminacht in Brüssel begrüßen zu dürfen, "damit holen wir das Genre der regionalen Krimis in Brüssel vor den Vorhang, das über Wien hinaus sehr erfolgreich ist", so Kauer, die versprach, dass noch weitere "Wiener Kriminächte" in Brüssel folgen werden, "denn es gibt noch viele Autorinnen und Autoren, die uns Wien mit spannenden Kriminalgeschichten näher bringen."

Die Buchhandlung "Lesezeichen" bot zahlreiche Werke von Eva Rossmann zum Verkauf an, die gerne von der Autorin signiert wurden. Das bunt gemischte Publikum mit vielen österreichischen und deutschen Gästen nahm dieses Angebot begeistert und zahlreich an.

Eva Rossmann wurde im Jahr 2000 mit dem Titel "Kommunikatorin des Jahres" und heuer mit dem "Josef-Krainer-Preis" ausgezeichnet. Derzeit arbeitet sie an ihrem nächsten Krimi, der sich mit der Europäischen Union beschäftigt.

