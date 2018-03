Aviso: DO, 28.11.13, 17:30: Wie Warschau wirklich war - Podiumsdiskussion zur UN-Klimakonferenz

Jugendliche, Delegationsmitglieder und ExpertInnen informieren und diskutieren über Ablauf und Ergebnisse der 19. UN-Klimakonferenz.

Wien (OTS) - Was ist bei der UN-Klimakonferenz in Warschau passiert? Welche Ergebnisse wurden erzielt? Wie läuft so eine Konferenz ab? Diese und weitere Fragen werden bei der Veranstaltung "Follow Up: Wie Warschau wirklich war" beantwortet, zu der wir MedienvertreterInnen herzlich einladen:

Donnerstag, 28.11.2013, 17:30-19:30 (Einlass 17:00)

Ort: Umweltbundesamt, Ingen-Housz-Gasse 3, 1090 Wien

Es diskutieren:

- Lisbeth Haberbauer, Andreas Nagl (Österr. Jugenddelegierte 2013) - Helmut Hojesky, BMLFUW

- Dieter Drexel, Industriellenvereinigung

- Peter Molnar, Klimabündnis Österreich

Die Veranstaltung wird von der Jugend-Umwelt-Plattform JUMP im Rahmen des Projekts "Jugend-Klima-Forum" organisiert. In Kooperation mit der Bundesjugendvertretung, dem Bundesweiten Netzwerk Offener Jugendarbeit, den österreichischen Jugendinfos, dem Umweltbundesamt sowie mit freundlicher Unterstützung des Lebensministeriums.

Weitere Infos: www.jugendumwelt.at/jugendklimaforum

Blog der Jugenddelegierten: http://unklimakonferenz.wordpress.com

