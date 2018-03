ÖVP startet Charity-Aktion: "Hilfe für Helfer"

Unterstützung für kleine Sozialprojekte – Ab sofort auf der ÖVP-Facebook-Seite Projekte vorschlagen und mitvoten – Siegerprojekt erhält 2.000 Euro

Wien, 27. November 2013 (ÖVP-PD) In Österreich engagieren sich unzählige für ihre Mitmenschen. Sie setzen sich für jene ein, denen es nicht so gut geht, spenden Trost und geben Hoffnung. Mit der Aktion "Hilfe für Helfer" bedanken sich Michael Spindelegger und die ÖVP bei all jenen, die Tag für Tag Großes für andere leisten. "Jeden Tag helfen in Österreich Menschen ihren Mitmenschen. Sie stellen damit ihre eigenen Bedürfnisse hinter die anderer. Ich möchte jenen, die anderen helfen, auch eine Unterstützung geben", betont ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger. Um diese Menschen einmal vor den Vorhang zu holen, hat die ÖVP eine Facebook-Aktion gestartet. Hier können soziale Projekte vorgeschlagen werden, die ein Dankeschön verdient haben. Mittels Voting kann anschließend über die eingereichten Projekte abgestimmt werden. Das Projekt mit den meisten Stimmen bekommt von der ÖVP 2.000 Euro als finanzielle Unterstützung. Ziel ist es, die Kleinen, die Großes leisten, für ihren Einsatz zu belohnen. Denn ihr Engagement ist bewundernswert und verdient Respekt und Wertschätzung. ****

Jetzt mitmachen unter: http://www.oevp.at/Hilfe-fuer-Helfer, oder unter: www.facebook.com/volkspartei

