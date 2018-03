ÖH: Raus aus dem Praktikum - Rein in die echte Arbeitswelt!

Studie über Arbeitsbedingungen von Praktikant_innen untermauert Forderungen der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH)

Wien (OTS) - Die aktuelle Studie der Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (FORBA) zeigt die katastrophalen Arbeitsbedingungen von Praktikant_innen auf. Nur noch knapp ein Drittel der Pflichtpraktika von Student_innen ist bezahlt. Selbst nach dem Studienabschluss müssen 13 Prozent eines Jahrgangs noch mindestens ein Praktikum absolvieren um Chancen am Arbeitsmarkt zu haben. "Praktikant_innen arbeiten häufig unter sehr schlechten Bedingungen, ohne Kranken- und Sozialversicherung oder in Form von Ketten-Praktika. Die FORBA-Studie untermauert unsere Forderungen nach echten Arbeitsverhältnissen und sozialer Absicherung bei Pflichtpraktika," kommentiert Bernhard Lahner vom ÖH-Vorsitzteam die Ergebnisse.

Besonders betroffen sind vor allem Student_innen aus Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften - genau die Studienrichtungen, die einen sehr hohen Anteil von Studentinnen aufweisen. Die Chancen auf reale Beschäftigung in diesen Bereichen sind noch geringer als in männlich dominierten Studien. Die Student_innen sind dermaßen stark auf Praktika angewiesen, da ein sehr hoher Druck von Seiten des Arbeitsmarktes ausgeübt wird. Viele zukünftige Arbeitgeber_innen erwarten von Absolvent_innen einen gewissen Grad an Berufserfahrung, Praktika sind ein entscheidender Faktor bei der Bewertung der Qualifikationen. "Student_innen werden so in ein Abhängigkeitsverhältnis gedrängt und Praktikant_innen werden als "billige" Arbeitskräfte ausgenutzt," ergänzt Bernhard Lahner, "Praktika sollen nicht nach dem Abschluss der Schritt in den Arbeitsmarkt sein, da ein ganzes anderes Ziel verfolgt wird: das Ausbildungsziel während des Studiums. Daher müssen Praktika in den Lehrplänen geregelt und als Arbeit anerkannt werden, um so eine Möglichkeit für Praxiserfahrung während des Studiums zu schaffen. Nach dem Studium dürfen junge Menschen nicht mehr auf Praktika angewiesen sein."

Die Österreichische Hochschüler_innenschaft selbst wirkt mit dem Gütesiegel Praktikum den prekären Anstellungsverhältnissen entgegen. Das Gütesiegel wird an Firmen, mit entsprechenden Arbeitsbedinungen verliehen. "Wir haben mit diesem Gütesiegel eine Auszeichnung für die Firmen geschaffen, die ernsthaft an guten Arbeitsbedinungen und sozialer Absicherung ihrer Angestellten interessiert sind," erklärt Lahner. "Die Ergebnisse der FORBA-Studie zeigen leider weiterhin Verschlechterungen im Praktika-Bereich. Ziel soll nicht sein, das Gütesiegel als Ehrenpreis zu werten, sondern dass faire Arbeitsbedingungen der Normalfall werden. Studierende müssen raus aus dem prekären Praktikum und rein in die echte Arbeitswelt," so Lahner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH)

Bettina Mühleder

Pressesprecherin

Tel.: +43/676/888522-12

bettina.muehleder @ oeh.ac.at

https://www.oeh.ac.at