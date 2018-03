We PLAY for HELP - Eine Charity-Night für die Menschen auf den Philippinen

Wien (OTS) - Die Menschen auf den Philippinen brauchen Hilfe - jetzt. Um möglichst vielen Menschen nach der Taifun-Katastrophe zu helfen, findet am Dienstag,10. Dezember 2013, um 19.30 Uhr in der Wiener Stadthalle / Halle F die Benefiz-Veranstaltung "We PLAY for HELP" statt.

"Der Wirbelsturm Haiyan hat große Teile der Philippinen verwüstet und die Bilder dieser Katastrophe haben mich so bewegt, dass ich mit einem Aufruf an mein Netzwerk spontan ein Team an freiwilligen Helfern zusammengestellt habe", so Dr. Roman F. Szeliga. "Und nun freut es mich besonders, dass jeder, der sich (auch) betroffen fühlt, mit einem Ticket für dieses hochkarätige Event diesen Menschen auch helfen kann."

2 1/2 mitreißende und emotionale Stunden mit österreichischen Top Acts werden bei der Charity-Night geboten. Fix dabei sind: The Rounder Girls, Gunkl, Andy Baum, Christian Becker & Band, Tricky Niki, The Bad Powells, The Real Holy Boys & Herbert Prohaska, Nadja Maleh, Missy May, Denk, Barbara Helfgott & Rondo Vienna, Evelyn Ruzicka singt Edith Piaf und Eddie Cole. Moderiert wird der hochkarätige und außergewöhnliche Benefiz-Abend von Frank Hoffmann. Der Reinerlös der Veranstaltung geht direkt an das Österreichische Rote Kreuz und diese Spenden werden für die Katastrophenhilfe auf den Philippinen eingesetzt. "Mit dem Erwerb eines Tickets für 29 Euro kann ein Besucher z.B. eine betroffene Familie mit Lebensmittel für einen Monat unterstützen und mit 59 Euro bekommt eine Familie neben Lebensmittel und Hygienepaket für einen Monat sowie ein Moskitonetz und Baumaterial", erklärt Walter Hajek vom Österreichischen Roten Kreuz, wie die Unterstützung der Besucher des Events auf den Philippinen eingesetzt wird.

Tickethotline: 01/79 999 79; Online-Tickets: www.stadthalle.com und www.wien-ticket.at Weitere Infos unter: www.playforhelp.at und www.facebook.com/WePlayforHelp

Charity-Night "We PLAY for Help" - Fact Sheet

Tickets kaufen

Mit folgendem Betrag des Ticketpreises unterstützen Besucher der Charity-Night die Menschen auf den Philippinen:

Kat. A - 59 Euro Lebensmittel und Hygienepaket für einen Monat, Moskitonetze und einen Platz zum Schlafen

Kat. B - 49 Euro Lebensmittel und Hygienepaket für einen Monat, Moskitonetze

Kat. C - 39 Euro Lebensmittel für einen Monat und Moskitonetze

Kat. D - 29 Euro Lebensmittel für einen Monat

Spendenkonto

Österreichisches Rotes Kreuz

Erste Bank: Konto: 40014400144 | BLZ: 20111

IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144

BIC: GIBAATWWXXX

Kennwort: Charitykonzert Philippinen

Onlinespenden

http://www.ots.at/redirect/rkspenden

SMS-Spenden: +43 664 66 000 20 - Spenden für Taifun Asien

Background Info

Der verheerende Wirbelsturm "Haiyan" ist mit Windgeschwindigkeiten in Rekordhöhe und gewaltiger Zerstörungskraft am 8. November 2013 über die Philippinen hereingebrochen. Mehr als 13 Millionen Menschen sind betroffen, davon mehr als fünf Millionen Kinder. Wo vor kurzem noch Häuser standen, wütete über Stunden der Taifun "Haiyan" und hinterließ ein Meer aus zerklüfteten Mauern, Holz und Schutt. Alles Hab und Gut ist für die Menschen im Katastrophengebiet verloren.

Schlimmer noch: Viele haben ihre Angehörigen verloren... aber den Menschen bleibt keine Zeit, diesen Schock zu verarbeiten. Jetzt geht es um das eigene Überleben. Lebensmittel, Trinkwasser, medizinische Hilfe, ein Dach über dem Kopf - den Überlebenden fehlt das Notwendigste.

