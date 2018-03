ORF SPORT + mit der Live-Übertragung vom Biathlon-Weltcup in Östersund und dem Behindertensport-Magazin "Ohne Grenzen"

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 28. November 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Männer-Einzel über 20 km beim Biathlon-Weltcup in Östersund um 17.10 Uhr, das Behindertensport-Magazin "Ohne Grenzen" um 20.15 Uhr, die Höhepunkte von der Schwimm-Europameisterschaft 2012 auf der Langbahn in Debrecen um 14.15 Uhr, von den Gugl Games 2013 um 19.10 Uhr und vom Großen Preis von Brasilien um 21.15 Uhr sowie Folge 2 des "Tennis-Magazins" um 20.45 Uhr.

Mit dem Rennen über 20 Kilometer starten die Männer am 28. Oktober im Einzel in Östersund in die neue Weltcup-Saison. In der vergangenen Saison dominierte Martin Fourcade in dieser Disziplin. Der Franzose holte sich die Gesamtwertung vor dem Deutschen Andreas Birnbacher und dem US-Amerikaner Tim Burke. Auf Platz vier klassierte sich mit Dominik Landertinger der beste Österreicher. Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Günther Beck.

Im Behindertensport-Magazin "Ohne Grenzen" wird am 28. November der nordische Paralympic-Teilnehmer Michael Kurz vorgestellt. Der Langläufer und Biathlet wird auch im Studio zu Gast sein. Weiters zeigt "Ohne Grenzen" einen Bericht über Sledgehockey und ein Porträt des Schützen Josef Offenhuber.

"Ohne Grenzen - Das Behindertensport-Magazin" ist selbst barrierefrei - mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen.

Weitere Infos dazu unter

http://kundendienst.ORF.at/programm/behinderung. Die Sendung kann

Die Sendung kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

In der zweiten Folge bringt das "Tennis-Magazin" eine Story über Alexander Peya. Zu sehen sind dabei auch die besten Szenen von den World Tour Finals in London. Vorgestellt wird auch der Tennis-Club Südstadt. Weiters berichtet das Magazin unter anderem über einen Schlägertest durch Markus Hipfl, die Wiener Tennis-Gala und den Tennis-Song "Win this Game" von LHEEY.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 27. November, kurzfristige Programmänderungen möglich)

