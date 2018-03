Mediator "Paul Kemp" predigt am 28. November "Toleranz"

Neunte Folge der ORF-2-Serie mit Harald Krassnitzer sowie Gabriel Barylli und Simon Schwarz in Gastrollen

Wien (OTS) - Eine gehörige Portion "Toleranz" ist am Donnerstag, dem 28. November 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2 (auch als Hörfilm) bei Mediator "Paul Kemp" gefragt. In der neunten Folge der ORF-2-Serie erfährt Publikumsliebling Harald Krassnitzer nicht nur von der Schwangerschaft seiner Frau, sondern bekommt es auch mit einem brenzligen Fall zu tun: Denn wenn Lehrer Heinrich nach den Schulferien als Henriette zurückkommt, geht das an Kollegen und Schülern nicht spurlos vorüber. Und da muss sich noch zeigen, ob das für den Mediator wirklich "Alles kein Problem" ist. In Episodenrollen sind diesmal u. a. Gabriel Barylli und Simon Schwarz zu sehen. Regie bei dieser Folge führte Sabine Derflinger.

Von Assinger bis Zauner: topbesetzte Gastrollen

Neben Harald Krassnitzer sind in der in Wien und Niederösterreich gedrehten vorerst 13-teiligen ORF-Serie in weiteren Hauptrollen u. a. Katja Weitzenböck als seine Ehefrau, Michou Friesz als treue Mitarbeiterin, Erika Mottl als Mutter und Michael Dangl als Nachbar zu sehen. Vor der Kamera standen außerdem Nikolaus Paryla, Judith Rosmair, Alexander Lutz und Johannes Zeiler. In Episodenrollen sind u. a. Armin Assinger, Wolf Bachofner, Gabriel Barylli, Emily Cox, Alfred Dorfer, Andrea Eckert, Julie Engelbrecht, Serge Falck, Gerald Greiner, Maddalena Hirschal, Philipp Hochmair, Andreas Kiendl, Erni Mangold, Juergen Maurer, Wolfgang "Fifi" Pissecker, Manuel Rubey, Christopher Schärf, Florian Scheuba, Michael Schönborn, Simon Schwarz, Johannes Silberschneider, Franziska Weisz, Susanne Wuest und Martin Zauner zu sehen. Regie führten Harald Sicheritz, Sabine Derflinger und Wolfgang Murnberger. Die Drehbücher verfassten Uli Brée und Klaus Pieber. Als Berater stand dem Team Dr. Ed Watzke zur Seite.

"Toleranz" (Donnerstag, 28. November, 20.15 Uhr, ORF 2; Regie: Sabine Derflinger)

In Episodenrollen: Gabriel Barylli, Simon Schwarz u. a.

Heinrich hieß Tims Klassenvorstand noch vor den Ferien. Als Henriette kam Prof. Sprenger (Simon Schwarz) ins neue Schuljahr. Direktor Lainer (Rainer Egger) sucht Paul Kemp (Harald Krassnitzer) auf und ersucht ihn um Vermittlung im schwelenden Konflikt. Besonders der Elternvereinsobmann Dr. Martin hat sich die Entfernung von Henriette von der Schule zum Ziel gesetzt. Paul arbeitet auf deren Verbleib hin. Zufällig ist Dr. Martin (Gabriel Barylli) der Direktor jener Bank, bei der Pauls Schulden zu unbewältigbarer Höhe aufgelaufen sind. Er bietet Paul die Tilgung des Kredits an, falls er seine Gesinnung wandelt und für Henriettes "Entfernung" eintritt. Paul ist empört. Empört ist auch Luis (Johannes Zeiler), dass ihn seine Mutter (Erika Mottl) zur Heirat mit Lisa (Judith Rosmair) geradezu drängt. Ihn haben die vorsichtigen Hinweise auf Lisas psychische Labilität durch Paul und Ella (Katja Weitzenböck) nachhaltig irritiert. Endlich gesteht Ella Paul ihre Schwangerschaft. Seine Reaktion überrascht sie.

Mehr zu den Inhalten der einzelnen Folgen ist online unter http://presse.ORF.at abrufbar.

"Paul Kemp - Alles kein Problem" ist eine Produktion des ORF in Zusammenarbeit mit der ARD, hergestellt von DOR Film Produktion.

