Niederösterreichisches BZÖ geht mit Mutbürgern Partnerschaft ein

Bündelung der Kräfte für EU-Wahlen, Gemeinderats- und Landtagswahlen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - Das niederösterreichische BZÖ werde ab sofort mit der Mutbürger-Partei eine Partnerschaft eingehen, gaben heute BZÖ-Chef Gerald Grosz und Mutbürger-Bundessprecher Robert Moser bekannt. Man wolle damit die Kräfte bereits im Vorfeld der EU-Wahl aber auch im Hinblick auf anstehende Gemeinderats- und Landtagswahlen in Niederösterreich bündeln. Die letzten Wochen wurde hart verhandelt, das Ergebnis sei nun eine Partnerschaft als enge Kooperationsbasis. Die Mutbürger kooperieren ihrerseits mit der Gemeinschaft der Bürgervertreter GdB, welche mehr als 150 unabhängige Gemeinderätinnen und Gemeinderäte in 50 Gemeinden Niederösterreichs vertritt.

"Von Anbeginn an war das Bündnis Zukunft Österreich aus seinem Gründungsgedanken heraus als offene Wahlplattform und Zusammenschluss kritischer und reformbegeisterte Menschen und Initiativen gedacht. Gerade das größte Bundesland Österreichs war für das BZÖ immer ein weißer Fleck, die Organisationsentwicklung dem Selbstzweck einiger manischer Sektierer geopfert. Damit ist nun Schluss, das Bündnis öffnet sich. Diese neue Zusammenarbeit werde auch am Konvent des BZÖ am 7. Dezember in St. Pölten bereits spürbar werden. Auch in den kommenden Wochen und Monaten werden wir weitere Partner gemeinsam mit den Mutbürgern zu einer gemeinsamen Plattform für Niederösterreich einladen", so BZÖ-Chef Gerald Grosz erfreut.

"Die Mutbürgerbewegung ist eine Plattform von Bürgerinitiativen, Bürgerlisten, Interessensgruppen und Bürgern, die das passive Wahlrecht auch ohne Parteibuch auf Gemeinde-, Landes-, Bundes-, und EU-Ebene wahrnehmen wollen. Besonders die Bürgerphilosophie, mit klaren Definitionen und Aussagen zu Werten, Grundsätzen, Strukturen und Visionen begeistert Menschen. "Miteinander Bürger gewinnen" ist für uns der Leitfaden für Bürgerbeteiligungsprozesse und die Tagespolitik. Durch das Ausscheiden der ehemaligen niederösterreichischen BZÖ-Landesführung ist nun das BZÖ als Partei der Mitte mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Parlamentsarbeit ein hervorragender Partner", freut sich der Bundessprecher der Mutbürger Robert Moser abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

BZÖ - Bündnis Zukunft Österreich

Mutbürger Niederösterreich