"Eco" über die Tragfähigkeit des heimischen Pensionssystems

Am 28. November um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Angelika Ahrens präsentiert in "Eco" am Donnerstag, dem 28. November 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Sorge um Pensionen - Welche Einschnitte geplant sind

Später in Pension, niedrigere Pensionszahlungen und Rehabilitation statt Invaliditätspension. Das droht den Österreicherinnen und Österreichern in Zukunft, weil die Finanzierung der Pensionen lückenhaft ist. Konkret macht das Abdecken der Defizite der Pensionsanstalten einen immer größeren Brocken im österreichischen Budget aus. Langfristig fehlen 8,7 Milliarden Euro bis 2018, klagen Politikerinnen/Politiker und Expertinnen/Experten, die jetzt bei den Budgetverhandlungen zusammensitzen. Es gilt, die Hauptprobleme endlich in den Griff zu bekommen, nachdem die Maßnahmen der bisherigen Regierungen noch kaum Auswirkungen zeigen. 2014 treten wieder Änderungen in Kraft, etwa verschärfte Bestimmungen für die Gewährung einer Invaliditätspension. "Eco" berichtet, was genau auf die österreichischen Pensionistinnen und Pensionisten zukommt und wie hochrangige Experten - wie der deutsche Bert Rürup - die Tragfähigkeit des heimischen Pensionssystems einschätzen. Ein Bericht von Beate Haselmayer.

Riskante Expansion - OMV will Erdgas aus Schwarzem Meer fördern

Österreichs größtes Unternehmen startet gerade sein neuestes Großprojekt: Die OMV expandiert ins Schwarze Meer. Mit Milliardeninvestitionen will man dort eines der bisher größten bekannten europäischen Gasvorkommen heben. Ob dann auch genug Gewinne sprudeln, wird man aber erst gegen 2020 sagen können. "Eco" zeigt die umfassenden Pläne und die Risken des Geschäfts mit Öl und Gas. Immerhin hat sich die OMV erst vor wenigen Wochen um 2,2 Milliarden Euro in Norwegen und Großbritannien an riesigen Öl- und Gasvorkommen beteiligt. Die größte Auslandsinvestition, die eine österreichische Firma je getätigt hat. Dadurch will die OMV ihre Position in der Riege der europäischen Top-Player im Energiegeschäft festigen. Die neue Investition soll sicherstellen, dass die OMV als regionaler Anbieter mit riesigen Konglomeraten wie BP-Mobil, Shell oder Gazprom mithalten kann. Ein Bericht von Hans Hrabal.

Schilling statt Euro - Warum viele Österreicher noch immer umrechnen

Österreichs "heimliche" Währung bleibt der Schilling - auch knapp zwölf Jahre nach Einführung des Euro. Das zeigt eine Umfrage des Linzer Market-Instituts, nach der noch immer 60 Prozent der Österreicher/innen - zumindest bei größeren Ausgaben - die Euro-Beträge in Schilling umrechnen. Und laut Umfrage sind vier von fünf Personen über 50 Jahre den alten "Schilling im Kopf" überhaupt noch nicht losgeworden. "Eco" geht der Frage nach, was die tieferen Ursachen für dieses Umrechnen sind; und warum praktisch nur Jugendliche bis zum Alter von 15 Jahren ausschließlich in Euro rechnen. Immerhin greifen selbst Personen bis zum Alter von 29 Jahren, also jeder Fünfte, noch hin und wieder zur "Gedächtniskrücke" Schilling. Und "Eco" erkundigt sich, was dieses Verhalten über das Vertrauen in den Euro aussagt. Ein Bericht von Hans Wu und Günther Kogler.

