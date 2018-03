"Licht ins Dunkel"-Aktionstag - in allen Medien des ORF und mit vielen Stars

2. Dezember 2013: Ein Programmtag im Zeichen von "Licht ins Dunkel"

Wien (OTS) - Bereits zum sechsten Mal findet am Montag, dem 2. Dezember 2013, ein großer Aktionstag für "Licht ins Dunkel" statt, an dem sich alle Medien und Landesstudios des ORF beteiligen. Viele Sendungen des Tages stehen ganz im Zeichen der Hilfsaktion und zeigen in Beiträgen Menschen und Einrichtungen, die von "Licht ins Dunkel" unterstützt werden. Durch den Spendentag im ORF-Fernsehen führen Birgit Fenderl und Andreas Onea. Für die Live-Einstiege von ORF eins berichtet Sandra König über das Spendengeschehen. Die Spendentelefone sind den ganzen Tag geöffnet und unter der kostenlosen Rufnummer 0800 24 12 2013 nehmen wieder zahlreiche Prominente, mit Unterstützung der Soldaten des österreichischen Bundesheeres, die Spendenzusagen entgegen.

Der Programm-Fahrplan am Montag, dem 2. Dezember:

Für die "Zeit im Bild" um 9.00 Uhr hat Andrea Brückner eine Tiroler Familie besucht, der "Licht ins Dunkel" bei der Anschaffung eines Kinderpflegebettes für die behinderte siebenjährige Tochter unter die Arme greifen konnte.

"Licht ins Dunkel" live, 11.00 Uhr, ORF 2

Um 11.00 Uhr in ORF 2 heißt es "Licht ins Dunkel" live: Birgit Fenderl und Andreas Onea melden sich aus dem "Licht ins Dunkel"-Studio im ORF-Zentrum - mit 45 Minuten Talk, Beiträgen und prominenten Gästen, darunter etwa "Die große Chance"-Gewinner und Behindertenbetreuer Thomas David. Gleich zu Beginn (um 11.07 Uhr) sind ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz, die Leiterin des ORF-Humanitarian-Broadcasting, Sissy Mayerhoffer, sowie "Licht ins Dunkel"-Präsident Kurt Nekula und Geschäftsführerin Christine Tschürtz-Kny zu Gast im Studio und sprechen über die Anliegen und Schwerpunkte von "Licht ins Dunkel" 2013. Um 11.36 Uhr werden Dr. Markus Wolf, Präsident des Österreichischen Blindenverbandes, Michael Kastelic, Geschäftsführer der im Bereich Audiodeskription tätigen Firma datamatix, sowie Schauspielerin Brigitte Kren im Studio erwartet: Anlass ist die erste Kinoverfilmung der beliebten Thomas-Brezina-Reihe "Tom Turbo". Der Film, der am 15. Dezember Kinopremiere zugunsten von "Licht ins Dunkel" feiert - mit Schauspielerin Brigitte Kren in der Rolle der Tierschützerin Lotte Luchs -, wird audiodeskribiert, das heißt, mit Blindenkommentar für das blinde und sehbehinderte Publikum, im Kino laufen.

An den Spendentelefonen helfen Roland Adrowitzer, Barbara Karlich, ORF-Sportchef Hans Peter Trost und Boris Kastner-Jirka, Mike Galeli, Robert Steiner, die ORF-III-Kulturredakteure Peter Fässlacher und Ani Gülgün-Mayr, Ricarda Reinisch, Marie-Claire Zimmermann und viele weitere Prominente mit.

Die gesamte "Licht ins Dunkel"-Strecke ab 11.00 Uhr wird im ORF TELETEXT auf Seite 777 im Untertitelungsservice angeboten und zusätzlich live in die österreichische Gebärdensprache gedolmetscht.

Das "okidoki"-Kinderprogramm zeigt um 12.35 Uhr in ORF eins (Wh. vom Samstag, dem 30. November) in "Alles okidoki" einen Clip über einen Diabetikerhund. Diabetikerhunde sind Assistenzhunde, die potenziell gefährliches Schwanken des Blutzuckerspiegels bei Diabetikern erkennen und durch ihr Verhalten anzeigen.

Um 12.55 Uhr schaltet ORF 2 noch einmal live in die Spendenzentrale zu Birgit Fenderl und Andreas Onea, die dort unter anderem Verena Scheitz begrüßen.

Die "Zeit im Bild" um 13.00 Uhr berichtet wieder aus dem Alltag der "Licht ins Dunkel"-Soforthilfe, die allein im Vorjahr 5.032 Familien mit insgesamt 12.455 Kindern durch Zuzahlungen für Behindertenbehelfe, aufwendige Pflege- oder Therapiekosten, Übernahme von Miet- oder Heizkostenrückständen entlasten konnte.

"Licht ins Dunkel" live, 14.25 Uhr, ORF 2

Im Anschluss an "Frisch gekocht mit Andi und Alex" stehen um 14.25 Uhr wieder 45 Live-Minuten "Licht ins Dunkel" auf dem ORF-2-Programm:

Birgit Fenderl und Andreas Onea erwarten prominente Gäste an den Spendentelefonen, darunter Peter Resetarits, Martina Rupp, Sandra König mit der "Ö3-Wundertüte", Marjan Shaki und Lukas Perman, Christoph Feurstein, Nadja Bernhard, Martin Ferdiny, Regisseur Volker Grohskopf und Wolfgang Werner, Intendant der Opernfestspiele St. Margarethen, Martin Haiderer, Begründer der "Wiener Tafel", und Cecily Corti, die durch ihren Einsatz für Obdachlose in Wien bekannt ist, Wilfried Scheutz, Diana Lueger, Musiker und Komponist Axel Wolph und viele mehr. Die Gespräche des Nachmittags werden sich immer wieder um das Thema Armut und soziale Bedürftigkeit drehen. Nach der jüngsten Armutsstudie sind in Österreich derzeit rund eine Million Menschen arm bzw. armutsgefährdet, 511.000 manifest arm. Besonders betroffen sind rund 243.000 Kinder und Jugendliche. Birgit Fenderl und Andreas Onea bitten dazu um 14.39 Uhr in ORF 2 die Experten zum Talk: den neuen Caritasdirektor DDr. Michael Landau, Mag. Erich Fenninger, Geschäftsführer der Volkshilfe und Auftraggeber der neuesten Armutsstudie, Geschäftsführer Mag. Walter Marschitz vom Hilfswerk, Pfarrer und Diakoniedirektor Mag. Michael Chalupka sowie "Licht ins Dunkel"-Präsident Kurt Nekula.

Die gesamte "Licht ins Dunkel"-Strecke ab 14.25 Uhr wird im ORF TELETEXT auf Seite 777 im Untertitelungsservice angeboten und zusätzlich live in die österreichische Gebärdensprache gedolmetscht.

"Die Barbara Karlich Show", 16.00 Uhr, ORF 2

Barbara Karlich widmet sich in ihrer Live-Sendung am "Licht ins Dunkel"-Aktionstag dem Thema der Soforthilfe und lädt Gäste ein, die über den "Licht ins Dunkel"-Soforthilfefonds Unterstützung in schwierigen Situationen erfahren haben. Zum Beispiel Stefania, 70, Pensionistin aus Wien, die als junge Mutter bald bemerkte, dass ihr Sohn anders war als andere Kinder. "Schon als Gregor klein war, fiel mir auf, dass etwas nicht mit ihm stimmt", erzählt sie. "Beim Erziehungsdienst sagten sie, dass er debil sei, doch als mit fünf Jahren sein IQ getestet wurde, fand man heraus, dass dieser mit 138 überdurchschnittlich ist. Die Ärzte stellten fest, dass Gregor an Autismus erkrankt war." Gregor, der heute 46 Jahre alt ist und als Programmierer arbeitet, erinnert sich an seine Kindheit: "Ich habe mit sechs Jahren ausgerechnet, wie viele Tage ich bis zur Pension arbeiten muss. Zeit ist auch heute noch sehr kostbar für mich, ebenso wie meine Selbstständigkeit. Ich bin aber auch meinen Eltern sehr dankbar. Ich habe schon als Kind mitbekommen, wie sehr sie hinter mir standen." Auch Stefanie ist es ein Anliegen, sich für die Unterstützung, die sie erfahren hat, zu bedanken: "Die Autistenhilfe, die von 'Licht ins Dunkel' gesponsert wird, hat uns immer sehr geholfen." Weitere Gäste, wie etwa Jutta, alleinerziehende Mutter aus Wien, deren elfjährige Tochter Trisomie 21 hat, oder Anton, Psychotherapeut, Gründer und Leiter des "Viva Kindertheaters" für sprach- und hörbehinderte Kinder, erzählen in der "Barbara Karlich Show", wie wichtig für sie und ihren Lebensweg die Unterstützung durch "Licht ins Dunkel" war. In zwei Live-Einstiegen ins "Licht ins Dunkel"-Studio nehmen dort Alexander Niederwimmer, ein blinder Richter aus Oberösterreich, sowie "Licht ins Dunkel"-Geschäftsführerin Christine Tschürtz-Kny dazu Stellung, wie lebensentscheidend die richtige Hilfe im richtigen Augenblick sein kann.

Der "ZiB-Flash" um 16.15 Uhr in ORF eins schaltet live zu Sandra König mit den neuesten Berichten aus der Spendenzentrale.

Die Sendung "heute leben" um 17.30 Uhr in ORF 2 stellt im Dezember wieder in einer Beitragsreihe Projekte und Einrichtungen in ganz Österreich vor, die von "Licht ins Dunkel" unterstützt werden, und zeigt das Engagement von Partnern und Sponsoren. Am Aktionstag schaltet die Sendung live ins "Licht ins Dunkel"-Studio, wo Livia Dandrea-Böhm, Pressesprecherin von Technologiepartner A1, und Sissy Mayerhoffer, Leiterin des ORF-Humanitarian-Broadcasting, über die Bedeutung des Callcenters für die reibungslose Spendenabwicklung sprechen.

Der "ZiB-Flash" - um 17.50 Uhr in ORF eins - schaltet zu Sandra König mit den neuesten Nachrichten vom Spendengeschehen. Denn auch am Nachmittag sitzen wieder viele Prominente an den Spendentelefonen und helfen mit, das "Licht ins Dunkel"-Konto zu füllen: Kurt Bergmann, Michael Konsel, Lisa Gadenstätter, Alexander Bisenz, Marika Lichter, Tarek Leitner, Michael Berger, Edgar Böhm, Ursula Strauss, Biko Botowamungu, Marc Pircher, Ingrid Klingohr, Ingrid Thurnher, Matthias Euba, Vera Russwurm und viele mehr.

Für die Sendung "heute konkret" um 18.30 Uhr in ORF 2 hat Onka Takats eine Familie in Wien besucht, deren Tochter Leona mit einer ausgeprägten Schädelasymmetrie geboren wurde, die mit Hilfe einer Helmtherapie behoben werden konnte. Der Helm wird nicht mehr benötigt, die Mutter spricht jedoch gerne über die spezielle Therapie und den damit erzielten Erfolg. Dieser Beitrag stellt den Beginn einer Beitragsreihe in "heute konkret" zur "Licht ins Dunkel"-Soforthilfe dar. Die weiteren Berichte sind am 9., 16. und 20. Dezember jeweils um 18.30 Uhr in ORF 2 zu sehen.

Alle Sendungen in ORF 2, von der "ZiB" um 13.00 Uhr bis zu "heute konkret" um 18.30 Uhr, werden im ORF TELETEXT-Untertitelungsservice auf Seite 777 angeboten.

Die "Bundesland heute"-Sendungen um 19.00 Uhr in ORF 2 stellen am Aktionstag "Licht ins Dunkel"-Schicksale, Projekte und Aktionen aus dem jeweiligen Bundesland vor.

Kurz vor der "Zeit im Bild" um 19.30 Uhr schaltet ORF 2 um 19.21 Uhr ein letztes Mal ins Spendenstudio, wo sich Birgit Fenderl und Andreas Onea verabschieden.

"Kultur Heute spezial", 20.00 Uhr, ORF III

ORF III bringt um 20.00 Uhr ein "Kultur heute spezial": Peter Fässlacher und Ani Gülgün-Mayr haben POWERbandTIROL besucht. Der Verein POWERbandTIROL entstand aus einer Bewegung der Lebenshilfe Tirol. Ziel ist es, Menschen mit Behinderung in ihrer Freizeit musikalisch zu unterstützen bzw. zu begleiten. Jährlich finden nicht nur zahlreiche Proben, sondern auch verschiedene Auftritte statt. "Licht ins Dunkel" hat den Verein bei der Anschaffung von Musikinstrumenten unterstützt. Die "Kultur Heute"-Spezialsendung aus Tirol interviewt den Leiter der Gruppe, Christoph Heiss, und stellt Schlagzeuger und Musiker der POWERbandTIROL in einem Beitrag vor.

"Seitenblicke", 20.05 Uhr, ORF 2

Die "Seitenblicke" um 20.05 Uhr in ORF 2 widmen sich an diesem Tag ausschließlich dem Thema "Licht ins Dunkel" und bringen eine Zusammenfassung des bisherigen Tagesgeschehens - mit vielen Prominenten, die sich für den Aktionstag engagieren und die an den Spendentelefonen mitgeholfen haben. Außerdem waren die "Seitenblicke" backstage bei der "Promi-Millionenshow" mit Armin Assinger dabei und haben einen Blick hinter die Kulissen und auf die Vorbereitungen des prominenten Rateteams geworfen.

"Promi-Millionenshow für Licht ins Dunkel", 20.15 Uhr, ORF 2

Im Hauptabend steht Armin Assingers "Promi-Millionenshow für Licht ins Dunkel" auf dem ORF-2-Programm, in der sich Christina Stürmer, Stephan Eberharter, Harry Prünster und Michael Ostrowski für den guten Zweck auf den Ratestuhl wagen. Der Gewinn geht an "Licht ins Dunkel" und wird zur Verfügung gestellt vom langjährigen Sponsor SPAR Österreich.

Die "Promi-Millionenshow für Licht ins Dunkel" wird umfassend barrierefrei mit Untertiteln auf ORF TELETEXT-Seite 777 für hörbeeinträchtigte und mit Audiokommentar auf der zweiten Tonspur für blinde und sehschwache Menschen ausgestrahlt.

Im Anschluss an die "Promi-Millionenshow" zeigt die "ZiB 2" um 22.40 Uhr in ORF 2 einen weiteren Beitrag aus dem Alltag der "Licht ins Dunkel"-Soforthilfe: Andrea Brückner hat eine Salzburger Familie besucht, deren achtjährige Tochter das Franceschetti-Syndrom hat. Nach dem Tod der Mutter musste der Vater seine Arbeit aufgeben, um für seine Kinder, insbesondere für die schwerbehinderte Shirley, sorgen zu können. Zumindest in der schwierigen finanziellen Situation konnte "Licht ins Dunkel" helfen.

Die "ZiB 24" um 23.55 Uhr in ORF eins bringt als Abschluss des Aktionstages in ORF eins eine Zusammenfassung des Tages und wird das aktuelle Spendenergebnis des diesjährigen "Licht ins Dunkel"-Auftakts im ORF bekanntgeben.

