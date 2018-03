Zum 125. Geburtstag: Widerstandskämpfer Karl Knapp erhält Gedenktafel am ehemaligen Sitz der Postgewerkschaft in Wien

Wien (OTS) - Am ehemaligen Sitz der Postgewerkschaft, im Haus Biberstraße 5, 1010 Wien, fand heute im Beisein von Helmut Tomek, Bundesgeschäftsführer der Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten, die feierliche Enthüllung einer Gedenktafel für den 1944 in Dachau ermordeten Widerstandskämpfer und Postgewerkschafter Karl Knapp statt. Die Wiener Rechtsanwaltskanzlei Lansky, Ganzger + partner, seit einem Jahr Mieter des ehemaligen Sitzes der Postgewerkschaft, empfindet die Tafel an ihrem Firmenstandort als Ehre und als Auftrag. "Das Anbringen der Gedenktafel für den Widerstandskämpfer Karl Knapp verstehen wir auch als Mahnung, die Demokratie nicht als Selbstverständlichkeit zu sehen", betont Rechtsanwalt Gabriel Lansky, dessen Kanzlei sich seit Jahrzehnten besonders in Menschenrechtsfragen engagiert. "Mit Gedächtnisorten wie diesem formuliert eine Gesellschaft ihre Identität, ihr Selbstbild; wie sie ihre Vergangenheit interpretiert und an nachkommende Generationen weitergeben will", so Lansky.

Der Sozialdemokrat Karl Knapp wurde am 28. November 1888 in Wien geboren. Er war Postrechnungssekretär und sehr aktiv in der Gewerkschaft der Post- und Telegraphenbediensteten tätig. Von 1933 bis 1934 vertrat er das Land Wien im Bundesrat. Die Gewerkschaften im Bund freier Gewerkschaften wurden zur Zeit des Austrofaschismus im Zuge der Februarkämpfe 1934 aufgelöst und Knapp zwangspensioniert. Er ließ sich durch das austrofaschistische Regime nicht davon abhalten, bedrohten Genossen und ihren Familien zu helfen, was dazu führte, dass er aus politischen Gründen verfolgt und verhaftet wurde.

Auch nach dem Anschluss 1938 agierte Knapp als engagierter Helfer seiner Mitmenschen, weswegen er ständig unter Beobachtung stand und von der Gestapo mehrmals verhört wurde. Im Juli 1944 wurde Karl Knapp zum wiederholten Male in das Polizeigefangenenhaus auf der Rossauer Lände geladen, diesmal wurde allerdings Verwahrungshaft über ihn verhängt. Im Herbst des Jahres 1944 wurde er ins KZ Dachau überstellt und bald darauf ermordet; ohne Gerichtsverhandlung, ohne Verurteilung.

Das Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes (DÖW) weiß um die Wichtigkeit, auch 68 Jahre nach dem Ende der NS-Herrschaft, durch Gedenktafeln an Einzelschicksale zu erinnern. Erst das Herunterbrechen auf konkrete Personen, macht die Dimensionen der NS-Gewaltherrschaft nachvollziehbar. Durch die Angaben über Alter, Beruf, politische Aktivitäten und erlittene Verfolgungsmaßnahmen wird der Name auf der Gedenktafel mit einem Menschen verknüpft.

Karl Knapp war kein Einzelschicksal. Während des NS-Regimes starben rund 9.500 Österreicher als Widerstandskämpfer und Opfer präventiver Verfolgung in Konzentrationslagern und Gefängnissen. Etwa 2.700 Österreicher wurden als aktive Widerstandskämpfer zum Tod verurteilt und hingerichtet. Weitere 15.000 Österreicher kamen als alliierte Soldaten, als Partisanen oder im europäischen Widerstand ums Leben. Insgesamt wurden rund 110.000 Österreicher aus politischen oder rassistischen Gründen ermordet. Für die Online-Opferdatenbank hat das DÖW 2013 die biographischen Angaben von bisher 8.000 Männern und Frauen recherchiert, die Opfer politischer Verfolgung von 1938 bis 1945 wurden. Karl Knapp ist einer von ihnen. http://www.doew.at

