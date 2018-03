Der Prater rockt - live Konzerte am Wintermarkt am Riesenradplatz!

Das Programm vom 5.12.2013 bis zum 7.12.2013

Wien (OTS) - Die Vorweihnachtszeit mal anders genießen - dazu lädt der Wintermarkt am Riesenradplatz mit seinen Highlights ein. Bis zum 6. Jänner 2014 gibt es hier mehr als nur Punsch und Spaß für Groß und Klein: Ein abwechslungsreiches Konzertprogramm von Donnerstag bis Samstag, das von Gospel über Swing bis hin zu Rock-, Soul- und Funk-Konzerten alles bietet, was das Besucherherz begehrt, ein attraktives Kinderprogramm mit den "Adventure Tours", ein unvergleichliches Ambiente und liebevoll gestaltete "Standln", die mit wärmenden Getränken und kulinarischen Köstlichkeiten für die nötige Winterstimmung sorgen...

Das gesamte Konzertprogramm und alle Details zum Wintermarkt am Riesenradplatz finden Sie unter: www.wintermarkt.at

So., 1.12.2013 um 17:00 Uhr | Perchtenlauf

Schaurig-schön wird es am 1. Dezember 2013! Die finsteren Gesellen der Ybbstaler Schluchtenteufel starten um 17.00 Uhr ihren Perchtenlauf und werden dabei so manchem Gast das Fürchten lehren. Die Braven allerdings können ganz beruhigt sein, denn auf sie warten der Nikolaus und seine Engerln mit Süßigkeiten als Belohnung!

Do., 5.12.2013 um 19:00 Uhr| Brendan Adams (Singer/Songwriter)

Geboren und aufgewachsen in Cape Town, Südafrika, war es die Rap-Musik, die Brendan Adams durch seine Pubertät begleitete. Danach entdeckte er seine Liebe zur Gitarre und zu ihren Legenden: Bob Dylan, Jimi Hendrix und auch Sixto Rodriguez, der damals selbst noch gar nicht wusste, welchen Einfluss er auf die südafrikanische Jugend ausüben würde.

Heute bringt Brendan Adams seine eigene Musik auf die Bühne. Er performt den Cape-Urban-Folk mit einer Friedlichkeit, die er auch in turbulenten Zeiten nie abgestreift hatte. Sein viertes Album "Spirit" erzählt von einer Reise aus seiner Heimat in eine neue Existenz. Gemeinsam mit dem Produzenten Álvaro Alencar, dem zehnfachen Latin-Grammy-Awards-Gewinner, ist ihm ein einzigartiges Werk gelungen, das klingt, als wäre es ganz beiläufig am Strand komponiert worden - und genau mit diesem Flair begeistert er auch sein internationales Publikum.

Fr., 6.12.2013 um 19:00 Uhr | The Match Box Big Band (50er)

The Match Box Big Band ist eine brillante Musik Show von drei lustigen und ebenso liebenswerten Charakteren. Ganz spontan entsteht zwischen dem Publikum und den äußerst geschickten Musikern eine Interaktion, der sich niemand entziehen kann und auch will. Egal ob durch einen ihrer eigenen schrulligen Songs oder durch ihre Interpretation eines Oldies, Ziel ist es, das Publikum ohne Rücksicht auf die eigene Sicherheit zu unterhalten! Mit ihren unterdimensionierten Instrumenten tischen sie überdimensionale Musik auf, reizen den Überraschungsmoment bis aufs letzte aus und bevor der aufgewirbelte Staub sich wieder gelegt hat, sind sie dahin verschwunden, wo sie herkamen. Wo immer das auch sein mag. Zurück bleibt ein aufgewirbeltes und entzücktes Publikum.

Sa., 7.12.2013 um 19:00 Uhr | Sam Brisbe & Band (Pop/Reggae)

Sam Brisbe, in Nigeria geboren, ist Sänger, Komponist und Produzent. Seine Band zählt zu den berühmtesten Reggae Gruppen Europas. Fünf Musiker mit verschiedenem musikalischem und kulturellem Background präsentieren eine großartige Mischung aus Reggae, Soul und Afro. Besonders mit ihren authentisch gespielten Coversongs von Bob Marley, Peter Tosh, u.a. begeistern sie mit Sicherheit auch die Besucher des Wintermarkt am Riesenradplatz.

Öffnungszeiten Wintermarkt

Mo - Fr 12.00 - 22.00 Uhr

Sa, So & Feiertag 11.00 - 22.00 Uhr

24.12.2013 12.00 - 16.00 Uhr

31.12.2013/1.1.2014 12.00 - 02.00 Uhr

