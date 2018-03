FPÖ-Deimek ad Karner: Kompetenz der VP am Abstellgleis

Verwaltungschaos um Erwin Pröll

Wien (OTS) - "Die FPÖ bekennt sich zum Regionalverkehr. Sicherheitsstandards müssen allerdings erfüllt werden. Das muss auch das Land Niederösterreich zur Kenntnis nehmen", kontert der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Gerhard Deimek die Versuche Karners, für seinen Landeshauptmann in die Bresche zu springen. "Doch wo außer Verwaltungschaos nichts ist, hat nicht nur ein Kaiser, sondern auch ein Erwin Pröll sein Recht verloren", setzt Deimek nach und spielt auf die Konflikte zwischen Bund und Land in den Bereichen Wachaubahn und Reblaus-Express an.

"Die Volkspartei und Erwin Pröll als eine ihrer maßgeblichen Persönlichkeiten sollen sich endlich zu einer gesunden ÖBB und funktionierendem Nahverkehr bekennen, anstatt die Privatisierungskeule zu schwingen. Niederösterreich hat bewiesen, dass der Leitbetrieb - trotz aller berechtigten Kritik - ÖBB zu heißen scheint. Die verkehrspolitische Kompetenz der Volkspartei findet sich jedenfalls auf dem Abstellgleis", schließt Deimek.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at