Präsentation des Projektes STARK-STROM

Elektrischer Strom als Energieträger der Zukunft

Wien (OTS) - In der Gesamtaufbringung der Energie in Österreich nimmt der elektrische Strom derzeit 19,9 Prozent ein, also nur ein Fünftel. Der elektrische Strom hat vielfältige Vorteile gegenüber fossilen Energieträgern. Er kann sauber produziert werden, ist dynamisch und bei Einsatz von Energieträgern auf Basis erneuerbarer Primärenergie unschlagbar kostengünstig. Die Initiative STARK-STROM soll eine Langzeitperspektive entwickeln, durch die verknappende und preisvolatile Energieträger substituiert werden. STARK-STROM will die Interessen der Strombereitsteller, des Gewerbes und der Dienstleister im Bereich Elektrotechnik optimieren und koordinieren.

Besonderer Wert wird auf Energieeffizienz und Optimierung des Energieeinsatzes gelegt.

Eine Initiative der Bundesinnung der Elektrotechniker, der Qualitätsinitiative e-Marke Austria und des Bundesverbandes Photovoltaic Austria

Datum: 9.30 Uhr, Freitag, 29. November 2013

Ort: Gewerbehaus der Wirtschaftskammer Wien, Dachterrasse, Rudolf Sallinger-Platz 1, 1030 Wien, Zufahrt öffentlich: U4/Stadtpark, Parkgarage: Modenapark

Ihre Gesprächspartner:

TR Ing. Josef Witke, Bundesinnungsmeister der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker

Ing. Mag. Gottfried Rotter, Geschäftsführer der e-Marke Austria

Dr. Hans Kronberger, Präsident Bundesverband Photovoltaic Austria

