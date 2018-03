Postfilialen vor Weihnachten mit längeren Öffnungszeiten

239 Filialen ermöglichen Post-Services bis zum Abend.

Wien (OTS) - Die Kundinnen und Kunden der Österreichischen Post sollen in der oftmals stressigen (Vor)Weihnachtszeit mehr Zeit für Besorgungen und die Nutzung von Post-Services haben.

Daher weitet die Post erstmals die Öffnungszeiten von 239 Filialen im Advent deutlich aus und schenkt ihren Kundinnen und Kunden mehr Zeit für die Nutzung aller Post-Services.

Nicht nur an den Einkaufssamstagen, sondern auch unter der Woche bleiben die Schalter für die Postdienstleistungen länger geöffnet.

EINKAUFSSAMSTAGE

Bereits am ersten Einkaufssamstag, dem 30. November, haben 239 Filialen von 8 Uhr bis 13 Uhr geöffnet. So lange werden die Schalter auch an den übrigen Einkaufssamstagen besetzt sein. Unter www.post.at/filialfinder sind nach Eingabe von Postleitzahl oder Ort die jeweiligen Filialöffnungszeiten angeführt.

239 FILIALEN - AB 16.12. VON MONTAG BIS FREITAG - 11,5 STUNDEN PRO TAG GEÖFFNET

Zusätzlich werden die Öffnungszeiten für Postdienstleistungen ab 16. Dezember auch unter der Woche verlängert. Bis zum 23. Dezember bieten die ausgewählten Filialen Montag bis Freitag jeweils von 7.30 Uhr bis 19 Uhr Postdienstleistungen an. Bankdienste können zu den jeweiligen bisher üblichen Öffnungszeiten in Anspruch genommen werden.

Am 24. sowie am 31. Dezember haben die Postfilialen bis 12 Uhr geöffnet. In manchen Einkaufszentren, die an diesen Tagen länger offen halten, bleiben auch die Postfilialen bis 14 Uhr geöffnet.

