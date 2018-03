Favoriten: Benefizkonzert der Band "Wiener Blue(s)"

Wien (OTS) - Wiener Weisen aus vergangenen Zeiten und aktuelle Lieder aus der Wienerstadt spielt die Gruppe "Wiener Blue(s)" am Freitag, 29. November, im Böhmischen Prater in Favoriten. Die Formation sorgt im "Tivoli-Saloon" (10., Laaer Wald 30 c) für Unterhaltung. Beginn der Veranstaltung ist um 19.00 Uhr. Zum vielfältigen Repertoire der Kapelle gehören unvergessene Hits aus der Austro-Pop-Ära sowie Eigenkompositionen. Sänger Peter Steinbach und seine Freunde (Klaus Kofler: Perkussion und Gitarre, Heinz Jiras: Ziehharmonika und Gesang, Nino Holm: Bass und Geige, Fredy Tezzele: Gitarre, Christian Wittmann: Drehorgel) überlassen die Höhe des Eintrittsgeldes ganz der Großzügigkeit der Zuhörer: Alle Spenden der Besucher sind für "Kinder mit Netzhautablösung" bestimmt. Organisiert wird das kurzweilige Benefizkonzert durch den Kulturverband "Böhmischer Prater-Tivoli". Auskünfte geben die Verbandsmitarbeiter unter der Telefonnummer 689 91 91 und via E-Mail: office @ tivoli.at.

Allgemeine Informationen: o Kapelle "Wiener Blue(s)": www.wiener-blues.at o Kulturverband "Böhmischer Prater-Tivoli" (Veranstaltungen im Böhmischen Prater): www.tivoliwien.at www.tivoli.at

