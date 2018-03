NorwayLights: Neue App zeigt den Weg zu den schönsten Polarlichtern

Oslo, Norwegen (ots/PRNewswire) - "Die Polarlichter amarktischen Himmel tanzen zu sehen, ist eine einmalige Erfahrung. Wir wollen, dass dieses Jahr mehr Menschen die Polarlichter in Norwegen erleben können, indem wir diese zugänglicher machen", sagt Per-Arne Tuftin, Tourismusdirektor bei Innovation Norway. Das norwegische Fremdenverkehrsamt stellt heute die brandneue App vor, "NorwayLights" vor, die es leichter macht, das Erscheinen der Polarlichter vorauszusagen.

Für Wissenschaftler war 2013 ein Rekordjahr der Polarlichter. Jetzt sagen Forscher für die Wintersaison 2014/2015 voraus, dass es ein weiteres gutes Jahr werden wird, um Polarlichter bewundern zu können.

"Das arktische Norwegen ist der beste Ort der Welt, um Polarlichter zu sehen", erklärt Tourismusdirektor Per-Arne Tuftin und verspricht für diesen Winter eine atemberaubende Vorführung.

Norwegen - der beste Ort der Welt, um die Polarlichter zu sehen

Wenn die Bedingungen stimmen, kann man Polarlichter in ganz Norwegen erleben. Allerdings erscheint die Aurea Borealis wesentlich häufiger um den nördlichen Polarkreis des Landes.

2Norwegen liegt im Zentrum der Polarlichtzone, so dass die Wahrscheinlichkeit, Polarlichter in jeder beliebigen wolkenlosen Nacht zwischen Oktober und März sehen zu können, recht hoch ist. Obwohl man Polarlichter auch in anderen Ländern sehen kann, machen die leichte Erreichbarkeit Norwegens und die optimalen Klimabedingungen vor Ort den Norden des Landes zu einem der besten Orte weltweitr Erde für die Beobachtung des Naturspektakels",sagt Tuftin. "Nirgendwo sonst sind die Erfolgschancen grösser als dort."

Die neue, kostenlose und benutzerfreundliche App NorwayLights

Während des letzten Jahrzehnts wurde es immer einfacher, das Wetter und die kommenden Bedingungen für die Polarlichter genau vorauszusagen. Mit der brandneuen und kostenlosen App "NorwayLights" möchte Visitnorway dieses Wissen für alle nutzbar machen, die Polarlichter selbst erleben möchten.

"Wir sehen mit Freude, dass immer mehr Touristen nach Norwegen kommen und den geheimnisvollen Polarlichtern hinterherjagen. "Wir hoffen, es ihnen mit unserer neuen kostenlosen App NorwayLights noch einfacher zu machen, im bevorstehenden Winter an das Ziel ihrer Wünsche zu kommen", sagt Tuftin.

Hier können Sie die kostenlose App herunterladen:

- http://www.visitnorway.com/en/Games-and-more/New-app-from-visitnorway

