Yapital jetzt als Plug-In für die Magento Community Platform

Luxemburg, Luxemburg (ots/PRNewswire) - Web-Shops können das neue Cross-Channel-Payment schnell, einfach und kostenfrei integrieren / innovatives Bezahlerlebnis und garantierte Echtzeit-Transaktion

Online-Händlern, die auf die weitverbreitete Magento Community Plattform setzen, ist es ab sofort möglich, das neue Cross-Channel-Payment Yapital in ihre Bezahlmethoden einzubinden -ganz einfach über ein Plug-In, das zum kostenlosen Download auf dem Magento Connect Marktplatz zur Verfügung steht und unkompliziert zu installieren ist. Gleich im Anschluss können Endkunden der Web-Shops ihre Einkäufe einfach und bequem durch das Scannen eines QR-Codes mit ihrer Yapital-App oder durch Eingabe ihres Yapital-Benutzernamens und -Passwortes zahlen. Das Plug-In ist in Deutsch und Englisch verfügbar.

Durch die Bereitstellung auf der Magento Community Platform steigert Yapital seine Verfügbarkeit nur wenige Monate nach seinem Start abermals deutlich. Zielgruppe des eCommerce-Softwarespezialisten Magento ist eine sehr grosse Zahl an kleinen und mittelgrossen Händlern, aber ebenso nutzen grosse Multi-Channel- und Online-Händler mit globaler Reichweite die Plattform.

Mit wenigen Klicks können Online-Händler ihren Endkunden nun ein neues, modernes und intuitives Bezahlerlebnis bieten. Und sie selbst können ebenfalls von den Vorteilen des ersten europäischen Cross-Channel-Payments profitieren, zum Beispiel von den garantierten Echtzeit-Transaktionen.

"Yapital ist die unkomplizierte Bezahlmethode für alle Gelegenheiten", sagt Nils Winkler, Chairman of the Board von Yapital. "Wir freuen uns, dass wir durch die Kooperation mit Magento vielen weiteren Händlern ermöglichen können, ihren Kunden Yapital als Zahlmittel anzubieten - und zwar dank des Plug-Ins auf die denkbar einfachste Art."

Herausgeber der Pressemitteilung Yapital Financial AG 5 Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg

Über die Yapital Financial AG

Yapital ist das erste europäische, bargeldlose Cross-Channel-Payment über alle Kanäle hinweg: stationär, mobil, online sowie per Rechnung. Die Handhabung ist einfach, schnell und sicher: Nach der Online-Registrierung kann der Nutzer sofort über alle Kanäle hinweg mit Yapital Zahlungen vornehmen, Geld senden und empfangen.

Für Geschäftskunden ist Yapital eine garantierte Zahlart - das gibt Prozess-Sicherheit und senkt administrative Kosten. Zudem deckt Yapital nahtlos alle Handels- und Servicekanäle ab und erlaubt es so, Marketingkanäle zu Vertriebskanälen zu machen. Geschäftskunden können daher mit Yapital nicht nur Kosten reduzieren, sondern gleichzeitig Umsatzpotentiale erschliessen.

Yapital wurde 2011 als hundertprozentige Tochter der Otto-Group gegründet. Die Yapital Financial AG ist in Luxemburg als eGeld-Institut lizensiert.

Über Magento, Inc.:

Das E-CommerceSystem Magento wurde 2008 in Los Angeles entwickelt und hat sich seither als professionelle Shopsoftware am Markt etabliert. Im Jahr 2011 hat eBay die Markenrechte an Magento erworben. Die Magento Community Edition kann kostenfrei als Open Source Variante des Systems eingesetzt werden. Die kostenpflichtige, für sehr grosse Onlineshop-Umgebungen ausgelegte Enterprise Edition umfasst einen erweiterten Funktionsumfang und Direktsupport durch den Hersteller. Inzwischen ist Magento die weltweit am stärksten wachsende E-Commerce Plattform.

