SJ Tirol gratuliert Oppitz-Plörer zur Entscheidung den Vertrag zwischen CMI und der "Deutschen Burschenschaft" aufzulösen!

Innsbruck (OTS) - "Der Antifaschismus hat in Innsbruck einen großen Erfolg zu verbuchen!", so Luca Tschiderer, Vorsitzender der SJ-Tirol. "Wir freuen uns, dass die Bürgermeisterin mit der Auflösung des Vertrages ein klares und deutliches Zeichen für die Demokratie und ein weltoffenes Innsbruck setzt! Die Politik hat in dieser Causa Haltung bewiesen. Innsbruck kann es sich nicht leisten zum Hort deutschnationaler, ewiggestriger Geschichtsrevisionisten zu werden."

Die unermüdliche antifaschistische Arbeit der SJ Tirol hat sich bezahlt gemacht. "Ohne den massiven Widerstand durch die SJ und das Aktionsbündnis "Innsbruck gegen Faschismus" wäre es nie zu diesem Erfolg gekommen. Die Absage an die Deutsche Burschenschaft in Innsbruck muss als Präzedenzfall für ganz Österreich gesehen werden. Auch in Wien werden sich die GesellschafterInnen der Hofburg nun überlegen müssen, ob sie wirklich dafür verantwortlich sein wollen, dass sich Menschen die den Holocaust leugnen oder verharmlosen in ihren Räumlichkeiten Platz finden," so Tschiderer weiter.

Dennoch, die Burschenschafter haben angekündigt trotzdem in Innsbruck bleiben zu wollen. Deshalb wird von Seiten des Aktionsbündnisses am Wochenende unverändert zu einer Demonstration aufgerufen. "Ob in öffentlichen Räumlichkeiten oder privat, wir sehen nicht ein, dass Innsbruck zum wiederholten Mal von Rechtsextremen heimgesucht wird -dagegen müssen wir ein Zeichen setzen!" so Tschiderer abschließend.

Demonstrationen 29. und 30. November 2013, Innsbruck (#ibkggf):

Innsbruck geht gegen den Faschismus auf die Straße bei der Kulturveranstaltung "Vielfalt gemeinsam statt Ausgrenzung einsam" am Freitag, 29. November 2013, 16 Uhr, Stadtforum Innsbruck, Gilmstraße (Cafe Zentral Vorplatz) und bei der Großdemonstration gegen den Verbandstag der Deutschen Burschenschaft am Samstag, 30. November 2013, 13.00 Uhr, Treffpunkt (voraussichtlich): Landhausplatz, Innsbruck

Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Tirol

office @ sj-tirol.at

+43 699 19064229