"Am Punkt" mit Sylvia Saringer - Thema: "Heimat bist du starker Raucher - brauchen wir ein totales Verbot?"

Mittwoch, 27. November 2013, 22.55 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - In keinem anderen Land wird so viel geraucht wie in Österreich. Unsere 15jährigen haben beim Qualmen sogar den Weltmeistertitel geholt. Eine zweifelhafte Ehre, die dem Gesundheitsminister Sorgen macht - Pläne für ein strengeres Tabakgesetz sind bisher verpufft, dafür gibt es neuen Zündstoff für Gastwirte: Bars und Restaurants sollen zu Nichtraucherzonen werden -Heimat bist du starker Raucher - brauchen wir ein totales Verbot?

Darüber diskutiert Sylvia Saringer live im Studio unter anderen mit dem Wiener Gastronom Heinz Pollischansky und mit dem Leiter der Abteilung für Allg. Präventivmedizin am Institut für Umwelthygiene der Med.-Universität Wien Manfred Neuberger. Weitere Gäste sind angefragt. Als Analysegast ist Conrad Seidl von der Tageszeitung "der Standard" zu Gast.

Bei "Am Punkt" wird die Social Media Plattform facebook eingesetzt, um ein repräsentatives Stimmungsbild der österreichischen facebook-User zu erheben. Das Meinungsforschungs-Tool kommt wöchentlich bei der Live-Diskussion zum Einsatz. Diese Woche ist -unter anderem - diese Frage in der facebook-Umfrage: "Sind sie für ein totales Rauchverbot in österreichischen Lokalen und Restaurants?"

Die Zuseher sind wieder dazu aufgerufen, sich interaktiv an der Sendung zu beteiligen. Über den "Am Punkt"-Blog (blog.atv.at/ampunkt) können Fragen per Blogkommentar gestellt werden. Natürlich sind auch weiterhin Fragen und Meinungen per Email, facebook und twitter möglich.

Die Internetadressen von "Am Punkt": ATV.at/ampunkt; blog.atv.at/ampunkt; facebook.com/ampunkt; twitter.com/ampunkt

Die E-Mail-Adresse von "Am Punkt": ampunkt @ atv.at

Rückfragen & Kontakt:

ATV Privat TV GmbH & Co KG

Alexandra Damms, Leiterin Presse & PR / Pressesprecherin

Tel.: +43-(0)1-21364 - 750

alexandra.damms @ atv.at

www.atv.at