Sozialdemokratische Freiheitskämpfer/innen: Abschied von Ernst Nedwed am 9. Dezember am Wiener Zentralfriedhof

Wien (OTS/SK) - Der Bund Sozialdemokratischer Freiheitskämpfer/innen, Opfer des Faschismus und aktiver Antifaschist/innen gibt bekannt, dass Ernst Nedwed, langjähriger Wiener SPÖ-Kommunalpolitiker, Abgeordneter zum Nationalrat und Bundesvorsitzender der Soz. Freiheitskämpfer/innen und Opfer des Faschismus, am Montag, 9. Dezember am Wiener Zentralfriedhof verabschiedet wird. Die Trauerfeier beginnt um 15.00 Uhr in der Feuerhalle des Zentralfriedhofs (Simmeringer Hauptstraße 337, 1110 Wien). (Schluss) mo/up

