IAA Business Communication Lunch mit Jasper Sharp

Wien (OTS) - Der letzte IAA Business Communication Lunch des Jahres 2013 brachte heute Dienstag, den 26. November 2013, auf Einladung von IAA-Präsidentin Mag. Martina Hörmer Kunsthistoriker und Kurator Jasper Sharp ins Vestibül, wo er in seinem Vortrag "The Art of the Mad Men" auch am Beispiel von Charles Saatchi, Gründer der legendären Werbeagentur Saatchi & Saatchi, die Verbindung zwischen Werbung und Kunst zu erläutern versuchte.

"Die Beziehung zwischen Werbung und Kunst ist komplex, denn es stellt sich immer wieder die Frage: Wer stiehlt von wem?", sagte Sharp und nannte Toulouse Lautrecs Moulin-Rouge-Werbung, Salvador Dalis Chupa-Chups-Logo oder Andy Warhols Campbell-Soup-Gemälde und Richard Princes Malboro-Fake-Fotografien als Beispiele für die wechselseitige Beziehung. "Werbung und Kunst beeinflussen einander, beide haben sehr ähnliche Mission Statements. Künstler und Werber machen eigentlich nichts anderes, als ihre Sicht auf die Welt zu übersetzen", schloss Sharp.

Jasper Sharp (*1975, London) ist Kunsthistoriker und Kurator. Von 1999 bis 2005 arbeitete er für die Peggy Guggenheim Collection in Venedig. Seit 2006 lebt Sharp in Wien und ist Adjunct Curator for Modern and Contemporary Art im Kunsthistorischen Museum und Kurator des Österreichischen Pavillons bei der Biennale 2013 in Venedig.

Unter den Gästen begrüßte IAA-Präsidentin Martina Hörmer unter anderem Harry Bergmann, DM&B, Thomas Plötzeneder, DDWS, Jörg Fessler und Thomas Schmidbauer, Fessler & Schmidbauer, Eva Maria Hofer, Österreich, den ehemaligen IAA-Präsidenten Max Palla, Elisabeth Plattensteiner, Omnicom, Markus Petzl, rebranding institute, Ralph Vallon, Life Relation, und IAA-Executive-Director Raphaela Vallon-Sattler.

