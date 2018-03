AUVA-Pflegepreis 2013 geht an Eszter Lang aus Pinkafeld -Termin mit LR Dr. Rezar

Donnerstag, 5.12., 13 Uhr, Landtagssitzungssaal, Eisenstadt

Wien (OTS) - Eszter Lang betreut seit 25 Jahren ihren Ehemann Franz, der im Jahre 1987 bei einem Sturz auf einer Baustelle ein schweres Schädel-/Hirntraum erlitten hat - seine rechte Körperseite ist gelähmt. Für all die Jahre liebevolle und verständnisvolle Pflege erhält die Pinkafelderin den AUVA-Pflegepreis Burgenland 2013. Landesrat Dr. Peter Rezar - in Vertretung von Landeshauptmann Hans Niessl - und Mag. Friederike Lackenbauer, Direktorin der AUVA-Landesstelle Wien, bedanken sich am Donnerstag, dem 5. Dezember um 13 Uhr im Landtagssitzungssaal Eisenstadt. Der AUVA Pflegepreis wird 2013 zum sechzehnten Mal vergeben.

Medienvertreter sind dazu herzlich eingeladen.

AUVA-Pflegepreis 2013 geht an Eszter Lang aus Pinkafeld -Termin mit

LR Dr. Rezar



Datum: 5.12.2013, um 13:00 Uhr



Ort:

Landhaus, Landtagssitzungssaal

Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt



Rückfragen & Kontakt:

Gabriela Würth

Öffentlichkeitsarbeit der AUVA-Landesstelle Wien

Tel.: 0676/33 24 879

E-Mail: gabriela.wuerth @ auva.at

Web: www.auva.at/wien