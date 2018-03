Werden Sie Energie Star 2014

Jetzt zum Landesenergiepreis einreichen

Linz (OTS) - Der Energie Star 2014 ist der oberösterreichische Landesenergie-Preis für die besten Energielösungen - ab sofort können Projekte eingereicht werden.

Mit diesem Preis werden erfolgreich umgesetzte Beispiele in den Bereichen Energie-Effizienz und erneuerbare Energie vom Land Oberösterreich ausgezeichnet, durchgeführt wird der Wettbewerb vom OÖ Energiesparverband.

Ob Einfamilienhaus, öffentliches oder gewerblich genutztes Gebäude, ob Ökoenergie-Anlagen, innovatives Produkt, Schulprojekt, Informationsprojekt, Gemeinde-Projekt oder technologische Innovation - sie alle können mit dem "Energie-Star 2014" prämiert werden. Besonders erfolgversprechend sind Projekte, die Energiesparen und die Nutzung von Ökoenergie sinnvoll verbinden.

Mitmachen kann jeder, der in Oberösterreich ein Energiespar- oder Ökoenergieprojekt realisiert hat. Das können Privatpersonen, Unternehmen, Gemeinden, Vereine, öffentliche und private Einrichtungen, Schulen, Universitäten etc. sein. Es können Projektbeschreibungen per Post oder per e-mail beim OÖ Energiesparverband, Landstraße 45, 4020 Linz, energiestar @ esv.or.at eingereicht werden.

Die besten Projekte werden mit 3 x 1.000 Euro belohnt. Die Ehrung der Siegerprojekte erfolgt am 27.2.2014. Einreichschluss ist der 8. Jänner 2014.

Weitere Info beim OÖ Energiesparverband und unter: www.energiestar.at

