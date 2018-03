Glücksspielgesetz: nur "reparieren" reicht sicher nicht!

Auch die österreichischen Glücksspielregelungen müssen alle im Einklang mit EU-Recht stehen.

Trier (OTS) - Auf der Tagung der Europäischen Rechtsakademie in Trier bestätigen die Vertreter der EU-Kommission und der Kabinettschef des Präsidenten des Europäischen Gerichtshofes nachdrücklich, dass ein nationales Glücksspielmonopol nur dann weiter vertretbar ist, wenn alle Bedingungen der einschlägigen Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes erfüllt sind. Besonders der Nachweis der Effizienz der nationalen Beschränkungen der Dienstleistungsfreiheit muss einwandfrei nachvollziehbar sein. Einfach zu behaupten es sei so, reicht nicht und zieht entsprechende Entscheidungen nach sich!

Für die Manipulationen des österr. Glücksspielmarktes gibt es keine Sonderregelungen. Sie unterliegen voll und ganz dem allgemeinen Prüfungsschema für diese Einschränkungen der Grundfreiheiten. Deshalb sind fundierte wissenschaftlich nachvollziehbare Nachweise eine Grundvoraussetzung für eine nationale Glücksspielgesetzgebung, die unionsrechtlichen Ansprüchen genügt.

Das vielfach novellierte österr. Glücksspielgesetz ist in mehreren Einzelheiten unverändert unionsrechtswidrig und besonders der, laut Finanzministerium angeblich vorrangige, Spielerschutz ist in wichtigen Abschnitten sogar auffallend diskriminierend und somit inkohärent.

Die Vorsitzende der dänischen Gambling Authority, Birgitte Sand, berichtete von der erfolgreichen Liberalisierung von Glücksspiel in Dänemark. Es kam dadurch nicht zu einer Verminderung der staatlichen Einnahmen und eine Zunahme von Spielsucht ist nicht bemerkbar. In Dänemark gibt es pro 211 Einwohner einen Glücksspielautomaten. In Österreich dagegen sollen 1.200 Einwohner mit einem Glücksspielautomaten auskommen (Deutschland: 320 EW pro Glücksspielautomat). Damit ignoriert man die Bedürfnisse der Konsumenten und vertreibt sie amateurhaft erst recht zu unkontrollierbaren, ausländischen, Glücksspielangeboten im Internet und auf dem Handy. Diese Situation hätte sich durch ein realistisches und professionell fundiertes Glücksspielgesetz mit einem breit gestreuten Angebot natürlich vermeiden lassen.

