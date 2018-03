WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Kommen Sie auf die Überholspur! - von Esther Mitterstieler

Austria's Leading Companies setzen seit 15 Jahren Maßstäbe

Wien (OTS) - Es ist so weit: Nach einer drei Wochen langen Tour durch die Bundesländer stehen die Österreich-Sieger beim Wettbewerb der besten Unternehmen Österreichs, Austria's Leading Companies, fest:

Heuer feiern das WirtschaftsBlatt und seine langjährigen Kooperationspartner PwC und KSV1870 bereits den 15. Geburtstag der Veranstaltung. Rund 360 Unternehmen haben sich heuer der Kür der besten Unternehmen in neun Bundesländern gestellt. Das ist mehr als im Vorjahr - ein Zeichen, dass die Unternehmen wieder mit Optimismus und Elan in die Zukunft schauen. Gestern Abend wurden die Besten von ihnen im Palais Liechtenstein in Wien gekürt.

Austria's Leading Companies (ALC) ist kein Beauty Contest, hier zählen Zahlen und Fakten. Es werden Wachstum, Eigenkapitalrentabilität sowie Ergebnis- und Liquiditätskennzahlen herangezogen, und alle, die hier bestehen, bekommen ein Zeugnis und dürfen sich freuen, zu den besten Unternehmen des Landes zu gehören. Die Unternehmen werden in drei Kategorien ausgezeichnet: Big Player, Goldener Mittelbau und Solide Kleinbetriebe. Heuer wurde zum zweiten Mal auch ein Publikumspreis vergeben. Hier wählten die User der WirtschaftsBlatt-Community online, wer ihrer Meinung nach der beste und der nach Wertschöpfung nachhaltigste Arbeitgeber des jeweiligen Bundeslandes ist. Hier kommen nicht nur bekannte Namen, sondern auch viele Unternehmens-Perlen zum Zug, die mit ihrer Marke nicht im Rampenlicht stehen.

Die Österreich-Sieger in den einzelnen Kategorien jedenfalls beweisen Durchhaltevermögen im Umfeld einer blassen Konjunktur. Und das ist gut so. Österreichs Unternehmen haben mit diversen Rahmenbedingungen zu kämpfen, die es für sie nicht immer leicht machen. Hier ist die neue Regierung schnell gefordert, wie immer sie aussehen wird. Frei nach dem Motto: Geht's der Wirtschaft gut, geht's uns allen gut. Nur ein Stichwort dazu: Verwaltungsreform statt höherer Steuern! Das WirtschaftsBlatt möchte auch Sie, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, vor den Vorhang holen und auch über Ihre Erfolge berichten. Vielleicht stehen Sie im kommenden Jahr auf der ALC-Bühne und feiern mit uns Ihren Erfolg. So ein Preis ist Anerkennung für Ihre Leistung und die Ihrer Mitarbeiter - und Sprungbrett für künftige Erfolge.

