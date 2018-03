Grüner Bundesrat Dönmez: Aktion "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" in Linz von rechtspopulistischer "Pax Europa" instrumentalisiert

Verbreitung rechter Ideologie, Islamdiffamierung und rechtspopulistische Polarisierung bei internationalem Gedenktag in Linz

Linz (OTS) - Unter Beobachtung des Verfassungsschutzes ist die sogenannte "Bewegung Pax Europa" am Samstag, dem 23.11 mit einem Infostand beim Schillerpark in Linz in Erscheinung getreten.

Der Grüne Bundesrat Efgani Dönmez kritisiert: "Unter dem Mäntelchen der "Menschenrechtsorganisation für Freiheit und Demokratie gegen Islamisierung" und mit dem Vorwand, die Stellung der Frau im Islam zur Emanzipation zu verhelfen werden rechte Ideologien und Islamdiffamierung unter die BürgerInnen gebracht, um eine einseitig negative Stimmung in der Bevölkerung zu erzeugen". Dabei bedienten sich jene Personen denselben Mechanismen wie muslimische Fundamentalisten und Extremisten: Bestimmte Aussagen aus dem Koran werden vom textlichen sowie historischen Kontext losgelöst und für ihre Ideologie in eine adaptierte Version neuinterpretiert".

"Das im Kontext derartiger Diskussionen lieber über Frauen gesprochen wird und nicht mit ihnen, ist auch ein gängiges Muster, welches jene Personen gemein haben. "Wenn es im Koran lautet "Wir haben den Kindern Adams Würde verliehen", macht dieser keinen Unterschied zwischen Männer und Frauen. Alle Erscheinungsformen, welche der Gleichstellung der Frauen nicht Rechnung tragen, sind Konstrukte menschlichen Handelns. Dafür eine Religion pauschal zu diffamieren und in Geiselhaft zu nehmen, wie es Pax Europa am Samstag in Linz versucht hat, zeugt von Unkenntnis, Einseitigkeit sowie deren politischer Motivation, rechtspopulistische Polarisierung zu betreiben. Die Gruppierung sollte zukünftig unter noch stärkerer Beobachtung des Verfassungsschutzes stehen", so Dönmez.

Rückfragen & Kontakt:

Presse Die Grünen OÖ

Mag. Hadmar Hölzl

Tel.: 0676 898 400 530

hadmar.hoelzl @ gruene.at

ooe.gruene.at



Landgutstraße 17

4040 Linz