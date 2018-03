SPÖ-Landesparteitag (2) - Bundeskanzler Faymann: Sozialdemokratie ist soziales Gewissen Europas

Werner Faymann besucht Landesparteitag der SPÖ Oberösterreich mit 1.100 Gästen in Wels

Wels (OTS/(SK)) - "Wir leben in einem Finanz- und Wirtschaftssystem, in dem sich ohne uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten alles ausschließlich danach richten würde, wer die meisten Spekulationsgewinne macht. Das ist kein gerechtes Wirtschafts- und Finanzsystem. Deshalb braucht es uns. Wir wollen die Banken und Finanzmärkte regeln und kontrollieren. Wir achten darauf, dass es fair zugeht und nicht am Ende die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler die Verluste zahlen. Das ist unser Hauptanliegen in einem gemeinsamen Europa", hat Bundeskanzler und SPÖ-Parteivorsitzender Werner Faymann heute, Samstag, in seiner Rede am Landesparteitag der SPÖ-Oberösterreich in Wels erklärt.****

Bezüglich der aktuellen Budgetdiskussion versicherte der Bundeskanzler: "Denjenigen, die einige negative Prognosen nutzen, um uns falsche politische Forderungen aufzudrängen, sagen wir klar:

nicht mit uns. Unsere politische Haltung ist klar: das, was vor der Wahl gesagt wurde, gilt auch nach der Wahl. Mit uns wird es keine Anhebung des Frauenpensionsalters und keinen Abbau von Arbeitnehmerrechten geben. Das ist eine Frage der Anständigkeit."

Es sei klar, so der Bundeskanzler, dass die Sozialdemokratie Wettbewerbsfähigkeit durch bessere Bildung, Investitionen in Forschung und mehr gemeinsame Vorgangsweise auf internationalen Märkten erreichen wolle, nicht - wie neoliberale Politikerinnen und Politiker - mit alten Rezepten wie der Senkung von Löhnen und der Verschlechterung von Arbeitsbedingungen. Gleichzeitig warnte Werner Faymann in seiner Rede aber auch vor neuen Schulden, da auch die österreichischen Staatsschulden einer Bewertung durch Rating-Agenturen unterlägen. "Wer seine Finanzen nicht in Ordnung bringt, der wird vom Finanzmarkt durch enorm hohe Zinsen für seine Staatsschulden abgestraft. Das ist die ungerechteste und unvorteilhafteste Ausgabe, die ein Staat tätigen kann", erklärte Faymann.

Im Hinblick auf die Wahlen zum Europäischen Parlament im kommenden Frühjahr betonte Werner Faymann, dass sich die anstehenden Fragen der Gesellschaft, nämlich, wie Europa wettbewerbsfähig und gleichzeitig fair sein könne, nur gemeinsam und auf internationalem Weg lösen ließen. Österreich brauche eine starke europäische Partnerschaft, um politische Forderungen, wie beispielsweise die Finanztransaktionssteuer oder aber auch die Trockenlegung von Steueroasen, umsetzen zu können, erklärte Faymann. "Solidarität auf europäischer Ebene ist die einzig richtige Antwort auf Austrittsbestrebungen jeglicher Art. Deshalb ist die Europawahl auch eine Weichenstellung. Nächstes Jahr entscheiden wir darüber, in welche Richtung sich unser gemeinsames Europa entwickelt. Es braucht uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Europa als starkes soziales Gewissen", zeigte sich Werner Faymann überzeugt.

Bei der Landesorganisation Oberösterreich bedanke sich Werner Faymann für den unermüdlichen Einsatz im Wahlkampf. "Ich weiß, dass die politische Auseinandersetzung, die uns wieder an die erste Stelle geführt hat, keine Einzelarbeit, sondern eine Gemeinschaftsleistung war. Oberösterreich hat einen starken Anteil zum Bundesergebnis beigetragen und ist insgesamt ein wesentlicher Teil der österreichischen und europäischen Sozialdemokratie. Ich danke euch für eure Arbeit und wünsche eurer Neuaufstellung der Landesorganisation alles erdenklich Gute", schloss Faymann.

Neben Bundeskanzler Werner Faymann besuchten auch Nationalratspräsidentin Barbara Prammer, Gesundheitsminister Alois Stöger, Sozialminister Rudolf Hundstorfer sowie die beiden SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos und Laura Rudas den Landesparteitag der SPÖ Oberösterreich. Bei der Parteiveranstaltung im Messezentrum Wels, waren mehr als 1.100 Gäste anwesend, davon rund 335 Delegierte. (Schluss) rp/up

