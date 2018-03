SPÖ-Landesparteitag (1) - Bundeskanzler Faymann: Sozialdemokratie hat Ackerl und Dobusch viel zu verdanken

Wels (OTS/SK ) - "Gerechtigkeit heißt, nicht nur Chancen anzubieten, sondern auch dafür zu sorgen, dass sie wahrgenommen werden können", zitierte Bundeskanzler Werner Faymann heute, Samstag, den scheidenden Landesparteivorsitzenden Josef Ackerl am Landesparteitag der SPÖ Oberösterreich in Wels. "Das ist das Herzstück der Politik Josef Ackerls", betonte Faymann, der sich bei Josef Ackerl für seine Verdienste für das Land und die Sozialdemokratie bedankte. ****

Nicht nur seine ideologische Festigkeit zeichne Ackerl aus, sondern auch eine Portion Pragmatismus und Realismus. Es sei die Stärke Josef Ackerls, Machbares zu gestalten. "Nur beides miteinander kann die Sozialdemokratie erfolgreich anführen: ein klarer Blick, für das, was wir wollen und dafür, was machbar ist", sagte Faymann über Ackerl. Auch beim langjährigen Linzer Bürgermeister Franz Dobusch bedankte sich Werner Faymann. "Franz Dobusch hat aus einer Großstadt, wie Linz, eine Stadt mit sozialem Antlitz gemacht. Linz ist ein herzeigbares Beispiel sozialdemokratischer Politik. Dafür ein aufrichtiges Dankeschön an Franz Dobusch", so Faymann.

Die Sozialdemokratie habe den beiden oberösterreichischen Politikern viel zu verdanken, betonte Faymann und zeigte sich abschließend überzeugt: "Nur weil man aus einer Funktion ausscheidet, scheidet man deshalb nicht aus der Familie der Sozialdemokratie aus." (Forts.) rp/up

