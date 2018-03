Kaiser: "Striktes Nein zu Verländerung der Lehrer"!

Es gelte die Verwaltung zu vereinheitlichen und nicht komplizierter zu machen.

Klagenfurt (OTS) - "Ich lehne eine Verländerung der Verwaltungstätigkeiten für Lehrer strikt ab", erklärte heute, Samstag, Landeshauptmann Peter Kaiser. "Das wäre absolut der falsche Weg im Bildungsbereich. Ich würde sogar von einem Rückschritt sprechen", so Kaiser. Die ÖVP will wieder einen Versuch zur Verländerung der Schulen starten. "Das wäre auch das Aus für die vielen, guten nationalen Bildungs-Verbesserungs-Anstrengungen wie Bildungsstandards, Modularisierung, ganztägige Schulformen, Lehrerbildung Neu, neues Dienstrecht, Zentralmatura usw.", warnt der Kärntner Bildungs- und Schulreferent.

Kaiser sieht in einer "Verländerung" der Lehrerzuständigkeiten eine Zersplitterung des Schulwesens. Ganz abgesehen von der finanziellen Mehrbelastung die auf die Länder zukommen würde.

"Das würde wie im Bereich der Kindergartenpädagogik zu ganz unterschiedlichen Standards führen und viele unterschiedliche Regelung zur Folge haben", so Kaiser. "Ich plädiere dafür, alle Lehrer beim Bund anzustellen. Dies würde die Einführung eines Qualitätssicherungssystems in Zukunft wesentlich erleichtern", schloss Kaiser.

